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旅德大熊猫双胞胎幼崽定名“梦好”“梦甜”

2024年12月07日05:18 | 来源：新华网
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这是12月6日在德国柏林动物园拍摄的大熊猫双胞胎“梦好”（左）和“梦甜”。新华社记者 杜哲宇 摄

新华社柏林12月6日电（记者褚怡）德国柏林动物园6日为在该园出生满百天的一对大熊猫双胞胎举行官方命名仪式，两只雌性幼崽分别得名“梦好”和“梦甜”。

在命名仪式上，两只熊猫幼崽由饲养员用推车推出和媒体见面。尽管才3个多月大，它们的体重已接近6公斤，妹妹“梦甜”已经长出第一颗牙齿。两只毛茸茸、圆滚滚的柏林“小明星”淡定自若地面对镜头，时而展现出对周围环境的好奇，用刚学会的走路姿势缓慢移动，时而发出几声有力且略带尖锐的叫声，更多时候则是安静地发呆。

这是12月6日在德国柏林动物园拍摄的大熊猫幼崽“梦甜”。新华社记者 杜哲宇 摄

中国驻德国大使邓洪波在命名仪式上致辞表示，此次在柏林动物园再次顺利诞下熊猫双胞胎，是中德两国关系紧密友好的生动见证。“梦好”和“梦甜”意味着“美梦成真”，寄托了对中德两国的美好祝愿。

这是12月6日在德国柏林动物园拍摄的大熊猫幼崽“梦好”。新华社记者 杜哲宇 摄

柏林市长韦格纳在接受新华社专访时说，柏林动物园作为全德国唯一拥有大熊猫的动物园，今年又新添两只可爱的双胞胎新成员，这让他感到无比骄傲。韦格纳表示，大熊猫不仅是连接德国与中国的纽带，更是激励人们加强合作交流的宝贵桥梁。

这是12月6日拍摄的德国柏林动物园入口处。新华社记者 杜哲宇 摄

这对幼崽的父母“娇庆”和“梦梦”于2017年6月从中国成都抵达柏林动物园，开始为期15年的旅居生活。2019年8月31日，“梦梦”成功诞下一对雄性双胞胎，分别取名“梦想”和“梦圆”，这是德国首次迎来大熊猫诞生。去年12月，这对双胞胎兄弟返回中国。

“梦梦”于今年3月接受人工授精，8月22日诞下“梦好”和“梦甜”。柏林动物园说，“梦好”和“梦甜”将在柏林生活2至4年，之后也会回到中国。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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