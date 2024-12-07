六十人、六十天，中企奋力驰援——

赵渊青

中铁二十局抢险队在垮塌路段进行地下导流水沟施工。

强星星摄

“在集中安置点住了几个月，终于可以安心回到自家的房子了！”日前，安哥拉比耶省安杜洛市居民巴普蒂斯塔与妻儿从十多公里外的安置点乘坐大巴，回到了阔别已久的家中。

今年5月开始，比耶省遭受持续数月的暴雨侵害，山体滑坡、道路中断的情况频发。作为安哥拉国内交通要道的EN105国道，在地势低洼一侧出现了严重垮塌，不仅影响通行，也直接危及国道一侧居民的生命财产安全。为保证民众的安全，当地政府将包括巴普蒂斯塔一家在内的多户居民进行紧急迁移安置。

灾情发生后，比耶省政府向当地中企中铁二十局安哥拉国际公司发来援助请求。2天时间内，中企组建了一支由16名中方员工和44名安哥拉籍员工组成的抢险队抵达现场。

在短时间内调配机械设备和物资物料，是快速完成抢修施工的关键。中铁二十局抢险队负责人陶香州介绍，公司在比耶省的所有在建项目全力配合这次抢险，一周内将需要的机械设备全部运进场，两周内就筹足了2000多立方米片石和千吨钢材、水泥。

最紧缺的物料是透水土工布，要在短时间内筹集2000多平方米，是一项艰巨挑战。“为了抢修进度不滞后，我们联系了近百家材料供应商，这一家拼一点、那一家凑一些，才将透水土工布调齐。”陶香州记得，最后一批进场土工布，来自约800公里外的罗安达省。

与时间赛跑，向重建聚力。抢险队员明白，如果2个月内完不成EN105国道的抢修施工，11月底开始的雨季会让灾情进一步加剧。每一天都在争分夺秒：仅耗时3天，驻地搭建、设备进场、材料采购等前期筹备工作就绪；12天，道路两侧2300立方米淤泥的清理工作完成……

被雨水浸泡两月的泥浆下遍布垃圾和石块，抢修队只能小心翼翼用挖掘机一块块摸索、一块块清理。有些冲沟作业面狭窄，大型设备无法进入施工，大家就钻进齐腰的泥水里人工清理。

“除了填埋深沟，我们还要提供一个可靠的维修方案，让这条道路以后不再遭受洪水灾害。”陶香州说。伴随着清理工作的顺利推进，技术人员对当地的水文及地质情况进行了细致的勘测。

勘测过程中，抢修队发现，这段路基常年伴有地下水渗出，如果只是做简单的填平处理，未来逢极端天气还有可能发生垮塌。为此，团队决定先进行地下水的导流设计。“当时，运输车没有办法到达导流作业面，队员们像传‘接力棒’一样，把片石、钢筋等材料运输至施工工作面。”陶香州说。

经过约60天的日夜奋战，抢险队终于完成排水盲沟施工及大部分土方填筑工作，道路沿线及居民区周边水土流失的问题得到了有效控制。

11月中旬，临时搬迁的部分居民回到了自己的家园。“感谢中企，保住了我们的房屋！”看着加固后的EN105国道畅通无阻，巴普蒂斯塔和村民们喜上眉梢。

(责编：岳弘彬、牛镛)