从斯里兰卡首都科伦坡高空俯瞰，一道3.7公里长的半圆形人工堤坝如同手臂，环抱着科伦坡港口城的海岸。倘若从水下观察，这道防波堤以里更似一座散布着珊瑚和鱼群的“海底花园”。

现年60岁的皮亚尔·德席尔瓦是斯里兰卡前海军司令，曾在军中服役35年，4年前退役。如今，德席尔瓦在港口城经营着一家潜水学校。年轻时便爱好潜水的他，在2019年的一天无意中发现了这片海域的斑斓生机。

当时，作为中斯共建“一带一路”重点合作项目，科伦坡港口城刚刚完成填海造地工程。德席尔瓦在附近潜水时发现，有珊瑚附着在防波堤砖块上蔓延生长。“斯里兰卡的珊瑚曾因生态恶化和海啸冲击被严重破坏，这么多年来，我几乎没有在附近见过成片的珊瑚。这一发现令我无比欣喜，经验告诉我，用不了几年这里就会长出一大片美丽的珊瑚群。”他说。

德席尔瓦的发现立即引起港口城方面的重视。后来，港口城邀请中国科学院的专家赴斯里兰卡进行水下调研和鉴定，规划和指导珊瑚培育，推动了珊瑚苗圃架设、水下垃圾清理等环境保护工作，优化珊瑚生长的条件。

2023年6月，中国科学院南海海洋研究所与斯里兰卡卢胡纳大学等机构的专家赴港口城举办联合研讨会。其间，相关专家出海对珊瑚群开展实地调研。结果显示，防波堤内共有73种珊瑚，平均覆盖率为24.36%，局部最高覆盖率可达60%。珊瑚为鱼群提供了栖息地，在这片海域已发现包括波纹唇鱼等濒危物种在内的114种鱼类。

珊瑚对生态环境的要求极为挑剔,“一带一路”项目的中国方案为斯里兰卡珊瑚群落的生长创造了适宜的生态条件。专家分析认为，防波堤采用经中国技术改良后独特的“扭王字块”设计，为珊瑚提供了完美的附着表面，并通过阶梯状结构创造不同水深范围，使珊瑚在适宜的水深和光照条件下生长；同时，经过多次数字模型和物理模型研究，港口城的设计可实现内外水域每10天完全更新一次，水体流动可带来营养物和氧气，防止污染物长时间高浓度累积。

项目开工建设10年来，科伦坡港口城已初具一座蓬勃发展的新城雏形。在这片约377个标准足球场大小的吹填土地上，游艇码头、海滨大道、步行桥等已成为科伦坡市民的休闲娱乐场地，常有一些孩子在公共沙滩上嬉水追逐。

孩子们经常会看见德席尔瓦。每天早上，他都会投放饲料引来穿梭的鱼群，还不时把孩子们召集到潜水学校前，拿出照片、珊瑚标本，向他们讲述这座“海底花园”的故事。德席尔瓦说，希望孩子们能知道这一健康稳定的海洋生态环境来之不易。

今年以来，港口城通过与中斯两国科研院所开展系列珊瑚研究合作，为“海底花园”进一步增色，包括新增68个珊瑚苗圃群，成功培育珊瑚5000余株，并举办开放日和海洋环保志愿活动等，不断提升斯里兰卡的珊瑚生态研究和保护水平。

中国港湾科伦坡港口城有限责任公司工程部经理赵磊表示，港口城在设计阶段便确定了环保、节能、节材、降排的总体目标，通过第三方专业机构全过程环境评估与检验，实现“零污染、零事故”。港口城将继续积极承担海底“植树造林”的生态责任，打造智慧、宜居、环境优美的“未来之城”。

德席尔瓦说，他一直赞赏构建海洋命运共同体的中国智慧，并立志成为这一理念的践行者。“感谢港口城项目采用的中国标准、技术和方案，它们为斯里兰卡海洋生物多样性和生态环境保护作出了卓越贡献。”

（据新华社电 记者陈冬书、车宏亮）

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