本报电（刘倩倩）日前，中非经贸博览会走进非洲（尼日利亚）活动暨第18届中国工程技术展在尼日利亚阿布贾贸易与会议中心举办。本次活动以“携手合作，共创美好未来”为主题，吸引了中非政商界人士、专家学者及媒体代表约350人参加，参展企业超100家。

活动期间，与会嘉宾围绕中尼经贸合作的关键领域展开讨论，现场还发布了《非洲绿色发展指数与中非绿色发展合作（2024）》报告。展会现场设有基础设施、新能源、工程机械、建材、农机设备、医药健康等多个展区，全面展现了中国企业的技术水平和综合实力以及中非多领域合作的广阔空间。

中国驻尼日利亚大使于敦海表示，今年9月中非合作论坛北京峰会期间，中尼两国元首宣布将中尼关系提升为全面战略伙伴关系，为双方务实合作开创了新局面。中非经贸博览会走进非洲（尼日利亚）活动是落实中非合作论坛北京峰会和两国元首会谈成果的重要活动，将进一步推动尼工业化和农业现代化进程，促进中尼两国在更多领域进行深度合作。

湖南省政协副主席赖明勇指出，湖南高度重视对非经贸合作，正在以中非经贸博览会和中非经贸深度合作先行区这两大国家级对非经贸合作平台为抓手，重点建设非洲非资源性产品集散交易中心等“六大中心”，全力打造对非经贸合作“三区一厅”，着力构筑中国地方对非经贸合作新高地。

尼日利亚交通部长阿尔卡利表示，尼日利亚作为非洲大陆的重要交通枢纽，具有得天独厚的地理优势，交通基础设施建设是国家发展和经济增长的重要支撑，相信在尼中两国政府和有关部门的共同努力下，这些合作项目能够尽快落地，从而实现交通基础设施无障碍、可负担及智能化发展目标。

中非各界人士表示，本次活动不仅是中非经贸交流的重要平台，也体现了中非互利共赢、共同发展的协作精神，为中非务实合作增添了新活力。

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