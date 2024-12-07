2024年“读懂中国”国际会议在广州举办，600多位中外嘉宾围绕“将改革进行到底——中国式现代化与世界发展新机遇”主题进行深入讨论——

本报记者 严 瑜 林子涵

与会嘉宾在会场阅读书籍。

新华社记者 卢汉欣摄

与会嘉宾参观考察广州汽车产业。

中国国家创新与发展战略研究会供图

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12月2日至4日，2024年“读懂中国”国际会议在广州举办。来自政界、企业界、学界以及有关智库的600多名中外嘉宾与会，围绕“将改革进行到底——中国式现代化与世界发展新机遇”这一会议主题，交流思想，碰撞智慧，深入探讨中国式现代化对推动世界现代化进程的重要意义。

中国国家创新与发展战略研究会创始会长、学术委员会主席郑必坚表示，当今中国正在中国式现代化道路上推进新一轮全面深化改革。2024年“读懂中国”国际会议聚焦“将改革进行到底”这一主题，不但深刻反映了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴的坚强决心，也突出反映了中国参与构建人类命运共同体的崇高使命。

“改革开放使中国与世界紧密相连、深度融合”

读懂中国，需要读懂什么？改革是一个关键词。

全面深化改革是推进中国式现代化的根本动力。从“改革”到“全面深化改革”再到“进一步全面深化改革”，中国将改革进行到底，攻山头，闯难关，不断创造出让世界刮目相看的发展奇迹。

会议期间，中国的改革决心和发展成就，引发与会嘉宾的热议。大家普遍认为，读懂中国，需要读懂进一步全面深化改革、推进中国式现代化。

巴基斯坦“读懂中国”论坛理事长、中巴经济走廊巴基斯坦前特使扎法尔·乌丁·马赫默德在中国生活40余年，亲身经历了改革开放以来中国经济社会的巨大变迁。“我记得1976年第一次来中国时，对绝大多数中国家庭来说，电视机还是‘奢侈品’。经过40多年的发展，如今的中国不仅成为世界第二大经济体，还成功消除绝对贫困。”扎法尔说，回顾中国改革开放以来的各个发展阶段，让他感触深刻的一点是中国始终强调“改革只有进行时，没有完成时”，从而确保了稳妥扎实、持续不断地全面深化改革。

“我们有理由相信中国的改革开放是一个成功的故事。”埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅表示，中国自改革开放以来取得的成就不仅提升了自身的经济实力、科技实力，也深刻影响了全世界。“过去40多年的改革开放使中国与世界紧密相连、深度融合。”

英国前首相戈登·布朗对中国为全球经济发展以及世界减贫事业所作的贡献给予认可。他指出，数十年来，中国实现了世界经济史上前所未有的持续高速增长，让数以亿计的人民摆脱贫困，这些发展成就无与伦比。作为联合国全球教育特使，他特别提到，中国将40多年前的中小学低入学率提高到现在的高水平，是一项了不起的成就。

既要金山银山，也要绿水青山。在追求经济社会发展的同时，中国对环境保护和生态建设的重视赢得众多与会嘉宾的盛赞。

“我深刻感受到，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。”比利时前驻华大使帕特里克·奈斯分享了自己近年来在中国当“农民”的经历。2013年卸任比利时驻华大使后，帕特里克·奈斯前往妻子的家乡云南，在当地农村投身生态农业开发，过上了“日出而作、日落而息”的田园生活。他说，中国一直高度重视生态文明建设，很早就走上了绿色发展的道路。其他国家应学习中国的绿色发展理念，并付诸实践。

在广东江门举办的2024年“读懂中国”——新质生产力助推美丽中国健康中国会议上，黎巴嫩前总理哈桑·迪亚卜谈及中国印象，直言这是一个关注绿色转型的美丽国家。他表示，中国的“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要绘制了中国的发展蓝图，其中重点关注高质量发展、科技自立自强和环境可持续性等议题。中国力争2060年前实现碳中和，并全面推进工业绿色低碳发展。中国同样重视创新驱动发展，推动绿色科技等前沿领域进步。这与全球南方国家携手推进绿色低碳进程的愿景一致。“我们信任中国，我们喜欢中国，期待中国在全球南方国家可持续发展等各项合作中发挥更积极作用。”哈桑·迪亚卜说。

农工党中央乡村振兴发展工作委员会委员、北京市社会发展与环境健康研究会会长邹明春表示，美丽中国、健康中国建设是一个全民共建、全民共享的事业，事关中国的城乡、社区和家庭。美丽中国、健康中国建设的生动实践，将成为世界观察中国式现代化发展的一个窗口。

“共建‘一带一路’倡议已经成为全球南方国家最欢迎的合作平台”

在巴基斯坦，瓜达尔港建成，不仅带动港口附近地区乃至整个巴基斯坦的经济发展，还为乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚内陆国家提供了距离最近的出海口；在秘鲁，钱凯港一期工程将秘鲁到中国的海运时间缩短至23天，节约20%以上的物流成本；在肯尼亚，蒙巴萨港与蒙内铁路、内马铁路实现无缝衔接，打通了海运与内陆运输的通道，使肯尼亚与周边内陆国家如乌干达、卢旺达等的经济联系进一步加强；在匈牙利，中国新能源汽车企业投资设厂，不仅促进当地新能源汽车产业发展，也为当地绿色转型发展注入动能——

“这4个分别发生在亚洲、南美洲、非洲、欧洲的例子，都得益于共建‘一带一路’倡议，它们是这项倡议为人类更好生活以及世界现代化作出贡献的生动缩影。”巴基斯坦参议院国防委员会前主席、巴中学会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德说。

现代化是世界各国的共同追求。中国式现代化建设，不仅满足14亿多中国人民对美好生活的向往，也为世界发展提供新机遇，对全球发展产生积极影响。

“中国式现代化让我们从中受益。”尼泊尔前总理贾拉·纳特·卡纳尔表示，中国快速推进现代化进程，产能不断扩大，技术不断发展，为世界各地创造了许多机会，而这正是世界所需要的。“对最不发达国家而言，中国给予零关税待遇，让这些国家可以将更多产品出口到中国市场。”

穆拉图·特肖梅认为，中国提出，现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队，这是中国推动世界和平发展、开放包容的具体体现。“中国式现代化为非洲提供了实实在在的帮助和机遇，共建‘一带一路’倡议已经成为全球南方国家最欢迎的合作平台。”

开放是中国式现代化的鲜明标识。在经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升的背景下，中国坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，开启携手世界共同发展的“机遇之门”。

11月30日起，中国正式开始对保加利亚等8个欧洲国家和日本试行免签政策。至此，去年以来，中国已对38个国家试行免签政策，并将免签停留期限延长至30天。

“开放是一个国家自信的表现，越开放越自信，越自信越开放，这是一个良性循环。”香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年指出，单边开放是近几年中国对外开放的重要特征，中国不断扩大免签“朋友圈”，吸引了大量外国游客。此外，中国对外资的准入门槛也不断放宽。中国已成为推进开放包容的国际合作的重要力量。

对于开放中国蕴藏的无限机遇，外企感受尤深。日本松下控股株式会社全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗以松下深耕中国市场的实践与成果为例称，1985年中国市场业务占松下集团整体业务的比重不到2%，而到2023年，这个数字已达23%，中国成为该集团的海外最大市场。如今，松下在中国拥有超过6000家供应商，每年在华采购额超过400亿元。“中国板块已经成为集团不可或缺的业务板块。”

“中国市场进一步开放，将为包括日本企业在内的各国企业提供更大的发展空间和机遇。”作为中国日本商会会长，本间哲朗表示日本企业界深耕中国的信心没有改变。“中国不仅是制造大国，也是创新大国。中国稳定、公平、安全的社会环境是外资企业在华发展的保障，我们期待未来与中国在绿色发展、健康养老、数字经济等领域开展更多合作。”

“读懂中国的一个关键是及时跟进中国的变化”

交流增进理解，理解带来合作。世界如何更好地理解中国、读懂中国？

“读懂中国，首先要学会倾听。”奥地利前总理沃尔夫冈·许塞尔指出，“读懂”意味着相互理解。“这个世界从来不是完全一致的，各国在有些领域存在竞争，但在一些全人类面临的共同挑战面前，比如应对气候变化问题，则要达成共识。”

英国资深媒体评论员杰瑞·格雷认为，想要真正读懂中国，应该倾听中国承诺将做什么，并观察中国实际做了什么。“中国承诺要治理环境，做到了；中国承诺要消除绝对贫困，也做到了；中国说要帮助发展中国家，这也正是中国在做的事情。”杰瑞·格雷表示，中国是一个伟大的榜样，一个最新例证是自12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。“世界需要持久和平和共同繁荣，中国正在为实现这个目标而奋斗。”

“我经常和日本企业界的朋友说，百闻不如一见，希望他们每年至少来一次中国，用自己的眼睛观察中国的变化，这样才能更好地了解中国、读懂中国。”本间哲朗回忆称，1989年1月，他第一次到中国大陆时，参观了上海、苏州等城市。那时，在上海浦西，几乎看不到汽车，浦东的开发也还没开始。今昔对比，中国发生了翻天覆地的变化。“如今，在中国，无论打车还是付费，都只需在手机上轻轻一点就可以完成。中国取得了举世瞩目的发展与进步。读懂中国的一个关键便是及时跟进中国的变化。”

自2013年创办以来，“读懂中国”国际会议始终致力于搭建中国与世界交流对话的平台，增进中外之间的相互了解。如今，许多与会外宾成为“读懂中国”国际会议的老朋友，也成为世界读懂中国的新桥梁。

2020年，扎法尔在巴基斯坦成立“读懂中国”论坛。作为该论坛理事长，扎法尔通过讲述自己与中国的故事、在巴基斯坦多地组织研讨会等方式，让巴基斯坦各界更加全面深入地了解中国。“我希望，当巴基斯坦人提起中国时，除了众所周知的巴中‘铁杆’兄弟情谊之外，他们还能更多地去认真思考：为什么中国共产党的执政理念能成功，为什么中国改革开放之路能走得通。这些都值得我们去学习研究。”

(责编：岳弘彬、牛镛)