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韩国检方组建特别调查本部调查戒严风波

2024年12月06日20:18 | 来源：新华网
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新华社首尔12月6日电（记者陆睿 孙一然）为调查戒严风波，韩国检方6日组建特别调查本部。

据韩联社报道，该特别调查本部以首尔高等检察厅检察长朴世铉为本部长，包括20名检察官，另有30余名检察厅调查官将参与调查。大检察厅检察总长沈雨廷将亲自听取特别调查本部的调查报告并进行指挥。

据悉，这是韩国检方2016年组建特别调查本部调查朴槿惠政府“崔顺实干政”事件后，时隔8年再次成立特别调查本部。

此外，韩国国家调查本部安保调查团6日成立120余人组成的专门调查组。国家调查本部当天扣查了韩国警察厅厅长赵志浩、首尔警察厅厅长金峰植、国会警卫队队长睦贤泰3人的手机。

韩国总统尹锡悦3日晚发布紧急戒严令，又于4日凌晨宣布解除戒严令。戒严风波引发韩国社会声讨。5日凌晨，韩国在野党向国会全体会议报告弹劾尹锡悦动议案。根据韩国《国会法》，国会需要在报告后的24小时至72小时内对动议案进行表决。最大在野党共同民主党方面6日对韩国媒体表示，表决预计在7日下午5时进行。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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