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《全球发展报告2024》聚焦合力应对全球性挑战

2024年12月06日19:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月6日电（记者曹嘉玥、白鑫雨）由中国国际发展知识中心撰写的《全球发展报告2024》6日在京发布。报告以“动荡变革的世界：合作应对全球共同挑战”为主题，就国际社会携手合作、共同应对全球性挑战进行了分析，并提出相关建议。

　　国务院发展研究中心副主任、中国国际发展知识中心第一副主任张来明在发布会上表示，当前，世界百年变局加速演进，世界经济面临多种风险挑战，凝聚起国际社会携手应变的共识是推动全球发展的重要前提。报告在广泛吸收中外专家学者观点的基础上，就共同应对挑战的总体思路和主要路径进行了探讨。

　　12月6日，由中国国际发展知识中心撰写的《全球发展报告2024》在京发布。（中国国际发展知识中心供图）

　　据了解，《全球发展报告2024》分为10章内容，总论3章梳理2030年可持续发展议程的落实进展、分析全球发展的“六大基本特征”和面临的“六大共同挑战”、提出全球合作应对共同挑战的建议举措，分论7章探讨了全球在气候变化、产业链供应链调整、数智化转型、减贫、粮食安全、卫生健康、发展融资等领域面临的挑战、原因及应对建议。

　　报告指出，各方应对全球性问题要以解决最紧迫挑战为牵引，共同推动构建开放包容、稳定互信的产业链供应链，持续加强国际合作机制建设，积极提供国际公共产品。

　　中国国际发展知识中心常务副主任王金照说，气候变化形势更加紧迫、能源资源和粮食安全形势严峻、全球发展不平衡加剧等多重挑战相互叠加放大。当前“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程，广大“全球南方”国家应以携手构建人类命运共同体为愿景，推动共同和可持续的全球发展。

　　英国皇家社会科学院院士、曼彻斯特大学发展研究所前执行主任大卫·休姆在视频发言中表示，没有任何人可以单枪匹马面对挑战，可持续发展是未来唯一出路。各国应摒弃零和思维，致力实现人类共同发展。

　　这是12月6日在京举办的《全球发展报告2024》发布会现场。（中国国际发展知识中心供图）

　　发布全球发展报告是中方落实全球发展倡议的一项重要举措，此次是主办方第三次发布此年度报告。来自亚洲开发银行、联合国工业发展组织等国际组织驻华代表，多国驻华使节和中国政府有关部门及智库等的150余名代表出席了本次报告发布会。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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