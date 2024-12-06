新华社北京12月6日电（记者董雪、成欣）外交部发言人林剑6日表示，美方执意安排中国台湾地区领导人赖清德“过境”美国夏威夷、关岛，中方对此强烈不满，已向美方提出严正交涉。“倚美谋独”必撞南墙，“以台制华”注定失败。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，中国台湾地区领导人赖清德已结束“过境”美国夏威夷、关岛。发言人对此有何评论？

林剑表示，美方执意安排中国台湾地区领导人赖清德“过境”美国夏威夷、关岛，开展官方往来，助台拓展所谓“国际空间”，为“台独”分裂活动提供平台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，损害中国主权和领土完整，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满，已向美方提出严正交涉。

林剑说，一个中国原则是中美关系政治基础和国际关系基本准则。台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。“台独”分裂行径同台海和平稳定水火不容。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，兑现美国领导人不支持“台独”等承诺，停止美台官方往来，停止虚化掏空一个中国原则，停止以任何形式纵容支持“台独”分裂势力及其分裂活动，以实际行动稳定中美关系、维护台海和平。

林剑强调，“倚美谋独”必撞南墙，“以台制华”注定失败。任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

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