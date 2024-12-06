人民网雅加达12月5日电 （记者李培松、曹师韵）当地时间12月5日，中印尼“和平神鹰—2024”联演参演部队以“应对重大自然灾害”为背景，区分陆、海、空三个领域，在印尼国民军多个训练场同步展开“联合自然灾害救援”实兵演练。

中印尼双方空降兵队员空降至指定地域后，迅速展开“伤病员”救治和转移。段江山摄

上午8时许，中印尼双方空降兵队员以混编方式，搭乘两架印尼军用运输机，从雅加达哈利姆机场机动至万丹省格尔达空降场上空。抵达预定空域后，双方空降兵队员依令实施伞降，在空中完成编队后，准确降落在预定地域，并迅速完成集结，随后共同完成数个中件物资空投，以及伤员紧急救治及搬运后送演练。

与空中救援演练同步，双方陆军参演官兵以混编配合的方式，在印尼陆军特种作战部队训练场展开“丛林灾害救援”演练。双方参演官兵合力开设救护所、放飞无人机侦察灾情、运用生命探测仪搜寻幸存者，成功完成高效搜寻、紧急救治和快速转移等科目演练。

中印尼双方陆军参演官兵以混合编组方式在丛林中搜索“幸存者” 。马志聪摄

在印尼万丹海军基地，面对恶劣天气和危险海况，双方海军参演部队抓住时间窗口，预先组织海上搜救演练。双方参演队员采取模块编组，分乘2艘橡皮艇，向模拟落水人员快速机动。与此同时，另外2名参演队员操作水上助推器同步向目标靠拢。参演队员们顶着风浪，快速到达指定位置，抛出救援绳，协力救起“落水人员”，用橡皮艇将其转移上岸，采取垂直救援方式将“落水人员”安全转移。

此次实兵演练提升了中印尼双方人道主义救援减灾联合行动能力。中印尼双方军队代表及联演指挥部成员在格尔达空降场观摩了空中救援演练。印尼军方代表德尼准将表示：“中国和印尼加强防务合作将进一步壮大本地区和平力量，期待明年双方能够举办更高层次、更多科目、更大规模的联合演练。”

中印尼双方海军参演官兵协力将“落水人员”救上橡皮艇。周宇摄

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