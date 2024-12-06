人民网曼谷12月6日电 （记者章念生、孙广勇、杨一）4日中午，应泰国政府邀请，为庆祝泰国国王哇集拉隆功六循（72岁）寿辰和2025年中泰建交50周年，北京灵光寺佛牙舍利抵达泰国供奉。泰国副总理兼交通部长素里亚在曼谷廊曼军用机场主持佛牙舍利迎请仪式。下午，佛牙舍利赴曼谷市内举行花车巡游，并抵达王家田广场安奉，泰国总理佩通坦在王家田广场主持了佛牙舍利安奉仪式。仪式后，泰国僧王抵达，向佛牙舍利敬献供养。

北京灵光寺佛牙舍利抵达泰国曼谷廊曼军用机场。人民网记者 章念生摄

中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长陈瑞峰，中国驻泰国大使韩志强，中国佛教协会会长演觉，以及泰国总理佩通坦，副总理兼国防部长普坦，副总理兼交通部长素里亚，国务部长初萨、吉拉蓬，外交部长玛里，旅游与体育部长索拉翁，商业部长披猜，文化部长素达婉等中泰嘉宾出席了活动。

中泰两国代表在曼谷廊曼军用机场举办的迎请仪式上致辞。人民网记者 杨一摄

陈瑞峰代表中方致辞表示，中泰是亲密友好邻邦，“中泰一家亲”历久弥新。佛牙舍利是中国国宝和世界佛教信众崇奉的圣物，相信佛牙舍利来泰供奉这一佛教盛事将进一步增进两国佛教界传统法谊，促进两国人民民心相通。

佩通坦表示，佛牙舍利来泰供奉不仅是对泰国国王六循寿辰的良好祝福，也是泰中友好关系的重要象征，谨代表泰国政府和全体泰国人民向中国政府致以衷心感谢，相信此次佛牙舍利来泰供奉将进一步深化两国人民深厚情谊。

北京灵光寺佛牙舍利抵达王家田广场安奉。人民网记者 孙广勇摄

北京灵光寺佛牙舍利将于2024年12月4日至2025年2月15日在泰国曼谷供奉73天。这是北京灵光寺佛牙舍利时隔22年后再次前往泰国供奉。

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