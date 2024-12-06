人民网东京12月5日电 （记者朱玥颖）日前，由三亚市旅游发展局、中国驻东京旅游办事处、东京中国文化中心共同主办的“美丽三亚·浪漫天涯”旅游推介会在东京中国文化中心成功举办。此次推介会以深化中日旅游合作，共促文化交流为主题，旨在宣传三亚的优秀旅游资源，以及洽谈境外旅游营销推广、航线开发等合作事项，为三亚与日本的涉旅机构和企业搭建沟通合作的桥梁。

三亚市旅游发展局党委书记吴小琳、三亚市旅游和文化广电体育局副局长蒙绪彦、中国驻东京旅游办事处主任欧阳安、日本旅行业协会（JATA）代表馆林章博等代表出席并致辞。此次三亚作为首个在对日试行30天免签政策后赴日进行宣传推介的城市，受到了日本旅游业界的普遍关注。推介会吸引到了包括日本旅行业协会（JATA）、日本旅行株式会社、株式会社阪急交通社、KAMOME TOURIST株式会社、日本春秋旅行株式会社、中国国际旅行社日本株式会社、中青旅日本株式会社等在内的中日重点旅行商、航空公司、媒体及相关文旅企业代表在内的70余名嘉宾出席。

三亚市旅游发展局党委书记吴小琳在推介会上发表致辞。中国驻东京旅游办事处供图

推介会以介绍三亚旅游资源作为开场，重点展示了三亚的热带海滨风光、丰富的文化活动和国际化的旅游设施，这些内容引发了与会嘉宾的浓厚兴趣。三亚市旅游发展局党委书记吴小琳在致辞中表示，三亚高度重视与日本市场的合作，并希望通过此次交流为双方未来发展注入新的活力。她还提到，近期中国将对日免签期限由15天延长至30天，这一政策为日本游客赴三亚旅游提供了更便利的条件。她诚挚邀请更多日本游客前往三亚，感受热带风情。同时，三亚期待与日本旅游企业携手打造更多优质的旅游产品和线路。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安在推介会上发表致辞。中国驻东京旅游办事处供图

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安在发言中指出，2023年三亚接待游客超过2500万人次，为了进一步促进国际交流与合作，三亚正不断拓展与日本旅游市场的联系，推出更加丰富的文化与旅游产品以及更丰富的航空线路。与此同时，中国政府于今年11月22日决定再次扩大免签国家范围，包括日本在内的38个免签国家持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问，不超过30天皆可免办签证入境。加上此前已经出台的一系列入境便利化措施和政策，这些都充分展示了中国欢迎各国游客的热情和信心。

日本旅行业协会代表馆林章博在推介会上发表致辞。中国驻东京旅游办事处供图

日本旅行业协会代表馆林章博在致辞中表示，作为热带度假胜地，三亚拥有洁白的沙滩和独特的文化魅力。他提到，日本旅行业协会已于今年7月重新组建工作小组，致力于推动日本赴华旅游市场复苏。近期中国对日本实施为期一年的免签政策，将进一步促进两国旅游交流。

“美丽三亚·浪漫天涯”旅游推介会现场。中国驻东京旅游办事处供图

三亚在国际市场的航线布局方面取得了显著成效。截至目前，已成功开通26条境外航线，覆盖东南亚、欧洲、俄罗斯等20个国际航点。针对日本市场，三亚与吉祥航空于今年10月联合开通了“三亚—南京—大阪”航线，而香港航空也在筹划开通“三亚—香港—大阪”航线，为游客提供更加便捷的“一程多站”式旅游体验。值得注意的是，日本大阪将于2025年举办世界博览会，三亚将借此机遇，依托已开通的“三亚—南京—大阪”航线，与航空公司、日本旅行社以及海南本地的旅游企业共同开展联合营销推广工作，以进一步加强中日两国在旅游领域的合作与交流。

推介会嘉宾合影留念。中国驻东京旅游办事处供图

借助海南自贸港建设机遇以及政策红利，三亚市旅游发展局积极开展国际营销推广。今年11月，三亚成功迎来了近年来规模最大的千人韩国入境旅游团。随着在国际推广方向的持续深化，三亚的客源结构也日益多元化。除了俄语地区这样的传统客源市场，中国香港、韩国、新加坡、欧美地区的游客也对三亚旅游表现出浓厚的兴趣。今年，三亚不仅荣获“中国十大海外游客心选城市”，还入选了缤客（Booking.com）《2025年全球年度旅行趋势预测报告》热门目的地，成为中国唯一上榜的城市。三亚正逐步构建起更加完善的国际旅游生态链，为游客提供更丰富的旅行体验。

此次三亚面向日本的旅游营销推广活动，通过旅游推介会、实地拜访和经验学习，为深化三亚与日本的文化与旅游合作交流打下坚实的基础。在海南自贸港建设的背景下，三亚将始终秉承开放合作、创新驱动的发展理念，力争以更优质的旅游产品和服务体系，为全球游客提供理想的旅行选择，成为国际旅游市场上的重要标杆。

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