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美国因技术原因再次推迟载人登月任务时间表

2024年12月06日15:22 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶12月5日电（记者谭晶晶）美国航天局5日宣布“阿耳忒弥斯”登月计划的最新时间表，将“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务和“阿耳忒弥斯3号”载人登月任务的执行时间再次推迟。这一决定与执行“阿耳忒弥斯1号”任务的“猎户座”飞船隔热罩技术问题相关。

“阿耳忒弥斯”是美国2019年宣布的登月计划。执行“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务的“猎户座”飞船于2022年11月搭乘美国新一代登月火箭“太空发射系统”，从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空。这是美国一系列月球探索任务的第一步，为后续载人探月任务奠定基础。

美航天局原计划2024年完成“阿耳忒弥斯2号”任务，2025年年底实施“阿耳忒弥斯3号”任务，今年年初宣布将两项任务执行时间分别推迟至2025年9月和2026年9月。

据5日公布的最新时间表，“阿耳忒弥斯2号”和“阿耳忒弥斯3号”任务将再次分别推迟至2026年4月和2027年年中。美航天局表示，这一决定是在对“猎户座”飞船的隔热罩问题进行调查后做出的。调整后的任务时间表能够预留更多时间解决“猎户座”飞船的环境控制和生命支持系统相关问题。

美航天局介绍说，“猎户座”飞船在执行“阿耳忒弥斯1号”任务时，在重返地球大气层过程中，隔热罩上“意外”地出现烧焦物质脱落，其隔热材料的损耗方式与预期不同。

据介绍，“猎户座”飞船使用了一种名为Avcoat的隔热材料，它是飞船热保护系统的关键材料，在受热时会损耗。在飞船重返地球大气层过程中，该材料可保护飞船和宇航员免受近5000华氏度（约2760摄氏度）高温的影响。调查团队分析认为，由于隔热罩内产生的气体没有按预期排出，导致内部压力积聚，使得外层隔热材料发生开裂和脱落。

美航天局表示，任务团队工程师会把汲取的经验教训应用在未来执行“阿耳忒弥斯3号”任务的“猎户座”飞船的组装和集成过程中，并改进隔热罩的制造方式。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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