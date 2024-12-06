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专访比利时前驻华大使帕特里克·奈斯：比利时“洋农夫”的生态梦

2024年12月06日14:52 | 来源：人民网-环球人物
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2024年9月26日，奈斯在浙江莫干山接受《环球人物》记者采访。

2024年9月26日，奈斯在浙江莫干山接受《环球人物》记者采访。

　　帕特里克·奈斯，1950年出生于非洲，毕业于比利时鲁汶大学，比利时前驻华大使、终身荣誉大使，欧盟中国联合创新中心联合发起人。

　　戴上草帽，扛起锄头，在泥泞的田间地头播种、除草、堆肥、浇水、采摘……帕特里克·奈斯是说英语的农夫，也是村民眼中不用化肥农药种地的“老外”。

　　换上西装，打好领带，他又是一位履历丰富的外交使节。出生于比利时外交世家的他，有着多个响亮的头衔：比利时前驻华大使、终身荣誉大使及全球协调员，欧盟中国联合创新中心联合发起人……

　　2013年结束驻华大使任期后，奈斯放弃去土耳其继续外交生涯的机会，来到云南无水、无电、无路、无人居住的荒废地，用10年的时间致力于死土再生、生态恢复。至今，仍有很多朋友和亲人不解，作为一名比利时外交官，奈斯为何选择定居中国、化身“洋农夫”？

　　提前退休的欧洲外交官

　　“我出生在非洲的热带雨林里，经常光着脚跑步，触摸树叶的纹理，与昆虫、小鸟对话，看夜晚的满天繁星。可以说，我从小就与大自然有着密切的联系，得以欣赏到大自然的丰富多样性。”奈斯告诉《环球人物》记者，“非洲有着令人难以置信的生物多样性生态系统。能在这样的环境中度过整个童年，这是一种特别的幸运和优势。”

　　“对大自然的亲近和热爱，深藏在我的基因里，也萦绕在我的内心深处。”当在非洲亲眼目睹森林被过度砍伐，许多动植物走向灭绝时，一种保护自然的使命感和正义感在奈斯心中油然而生。“很想为这个美丽星球做些什么。”

　　奈斯12岁时回到比利时继续求学，读高中期间偶然接触到《道德经》。他说，“道法自然”，人是自然的一部分，应该寻求和谐相处，而不是征服和掠夺，这与他在非洲的经历和体会不谋而合。从此，老子这位东方圣贤成了奈斯最好的“知音”，他也开始对中国倾心向往。

　　从比利时鲁汶大学毕业后，奈斯留校担任了8年的社会心理学讲师。其间他留意到智库罗马俱乐部一篇报告中的观点：如果人类继续无视对自然环境的保护，很快就将耗尽资源。“从那时起，我开始从事有机农业和园艺，密切关注可持续发展等问题。”

　　1986年，奈斯加入比利时外交部，并多次被派往亚洲任职，他和东方智慧的缘分越来越深。奈斯去到的第一座中国城市是苏州，当时苏州正在整治大运河，成果斐然。“那里很美丽，就像东方威尼斯。”两周后，他又去了上海，“非常有活力，自行车特别多，比现在更喧闹，充满烟火气。”奈斯说，后来重游故地，完全找不着路了——摩天高楼拔地而起，高速路四通八达，自行车变成汽车，机场也大大扩建了。

　　“中国拥有快速发展的能力。我见证了中国日新月异的发展，并为此深受震撼。改革开放以来，中国用短短40多年时间，走完了其他国家需要花费几百年才能走完的发展历程。”奈斯还特别提到邓小平，“他阅历丰富，既坚韧又聪明，在坚持社会主义的前提下发展市场经济，取得了令人瞩目的成效。”

　　曾先后在上海和香港担任领事的奈斯，2009年至2013年担任比利时驻华大使，其间通过推动两国经贸合作及举办艺术节等，为深化中比友谊作出积极贡献，并因此获颁“比利时王国王冠司令勋章”。而就在其外交官生涯逐渐走入高光时刻时，奈斯却申请提前退休，在中国的云南归隐山林，当起了日出而作、日落而息的“洋农夫”。

　　“大使生涯过去了，属于我自己的人生开始了。”卸任当天，奈斯在朋友圈写道。

　　云南深山里的“洋农夫”

　　“我第一次来云南，就爱上了这里。云南山水相间，生物种类丰富多样，气候变化丰富，像是我的出生地非洲和中国的魔幻组合。很多云南人跟我一样，出生在农村，他们质朴而又真实。”奈斯说，非洲是我生命开始的地方，我也想在云南大自然的怀抱中老去。

　　奈斯不仅欣赏云南的风土人情，也爱吃云南菜。曾经，在北京东四四条一家生意火爆的云南餐馆，常常传出香茅草烤鱼、干椒牛肝菌的香味。从购买食材到烹制，老板邓旻燕都亲力亲为。2012年，奈斯在这条小胡同里邂逅了邓旻燕。“我到她的餐馆吃饭，她给我泡普洱茶。看到她，我就知道她是对的人。”

　　刚开始，两人之间的交流还要靠翻译，但奈斯觉得“旻燕就像云南最漂亮的‘花儿’”。他展开了猛烈攻势，一天一封电子邮件，偶尔还会把身边人都支开，只叫邓旻燕陪着去医院。邓旻燕原本没想过和外国人交往，但随着彼此的了解不断深入，她发现了奈斯的博学、睿智和善良。更重要的是，聊起对自然和土地的热爱，两人一拍即合。他们决定去邓旻燕的老家——云南东川探索农业可持续发展，一起在生态环保方面作些贡献，“在这块土地上，能圆我的田园梦”。就这样，奈斯成了唯一一位选择退休后留在中国的欧洲国家大使。

　　东川高温干旱，有很长的铜矿开采历史。第一次踏上这里的泥泞土地时，奈斯两眼放光，很快盘下2公顷的荒地。夫妻俩盖起两层小洋楼，周边一半的地种了450棵松树，另外一半则用来种植玫瑰、水果、中药材、核桃等。他们采用“无农药、无化肥”种植模式让农作物自然生长，并引入蜜蜂，还挖了蓄水池塘，致力于实现可持续良性循环发展。

　　就这样，奈斯成了大山里的快乐农夫。他穿着沾满泥巴的靴子种地，和妻子在玫瑰花丛中共舞，伴着微风饮茶，听妻子弹古筝。奈斯和妻子的性格很互补，而且有着共同的梦想——把农场做大做强，探索生态可持续发展新路径。他们给自己的新家起名为“卡比杉”。“卡比杉是非洲话‘好的’，我在非洲长大，希望我的农场也像小时候见到的非洲森林那样郁郁葱葱。”

　　“希望通过我的实践，为人与自然的和谐共生贡献点滴智慧和可能性方案。”经过10多年的打理，小洋楼前的红土梯田上，原本裸露的田地越来越“绿”，土壤颜色也明显加深——有机物增加了，玫瑰扬花吐蕊，麦子随风摆穗，甲壳虫也时不时停在绿植上。夫妻俩还养了四只狗和三只猫，整个农场生机勃勃。

奈斯和妻子在云南东川打造了一个名叫“卡比杉”的农场。

奈斯和妻子在云南东川打造了一个名叫“卡比杉”的农场。

　　在莫干山推广绿色中国

　　奈斯希望找一个地方，将云南生态农场的经验和理念传递给更多人。2022年，在浙江省湖州市德清县政府的邀请下,奈斯来到莫干山。莫干山是青山绿水、生态文明的典范之一，也有东西方合作的历史传统。作为环保主义者和欧中交流使者，奈斯要在莫干山继续追寻自己的生态文明梦——打造一个中国式现代化生态文明国际示范区。

　　伴着蝉鸣鸟叫和秋雨的沙沙声，奈斯在竹林间沿着湿滑的石阶逐级而上。不远处的一间精致小木屋，便是奈斯的新家了。在莫干山，他的生活安静而又繁忙。每天早早起床，冥想、处理文书、开会、筹备论坛、练书法、去田间做农活……他与当地农户也很快熟络起来，从参与种地、喝茶寒暄到筹办读书会，奈斯俨然已经是半个本地人了。

　　接受采访时，奈斯正在筹备每年一次以生态为主题的国际论坛，邀请政商学农界相关人士共聚一堂，让世界了解中国的绿色发展之路，为东西方生态环保合作搭建平台。奈斯在2023年首次论坛上发表的“莫干山宣言”中写道：“我们的使命是倡导绿色创新。中国作为全球大国，在此扮演着关键角色。我们坚信，没有中国的参与，行之有效的解决方案只能是空中楼阁。我们的使命是将绿色中国带给世界，同时将绿色世界带给中国——这是我们构建命运共同体的关键一步。”

　　“莫干山绿色引擎行动计划是我在云南所做事业的延续，希望倡导绿色创新，吸引世界生态领域的人才、科技和资金，推进莫干山的绿色生态建设，让这里成为展示中国生态文明建设成果、交流国际生态文明建设经验的平台。”奈斯说。

奈斯在莫干山的竹林里散步。

奈斯在莫干山的竹林里散步。

　　“人与自然和谐共生的现代化”

　　《环球人物》：作为一名前驻华外交官和国际事务协调者，您认为中国政府的治理有什么特点？

　　奈斯：在西方的政治语境中，我是一个社会民主主义者。我认为要找到一个平衡点，让每个人都得到他需要的东西，这是我的梦想。中国仍在寻找这样的机会，这一点很不容易。世界应该珍惜中国——一个好的国际社会，需要这样关心弱势群体、促进全球发展的国家。

　　我对中国特色社会主义很感兴趣，多年来一直观察它是如何运作的，以及它如何随着时间的推移而变化。中国有一个非常复杂但有效的治理系统。当然，没有事物是完美的，在中国的治理模式中，仍有一些方面需要不断改进，而中国政府也正在为此而努力。

　　我在东川运营农场，与当地政府保持持续而顺畅的对话。他们有改善生态环境的强烈意愿，并做出很多努力。如何通过可持续方式让农村发展起来，使农村在变得更繁荣的同时保持生态平衡，这在中国已成为由国家层面推动的政策。

　　《环球人物》：在您眼中，中国的生态文明理念是怎样的？

　　奈斯：中国在生态文明建设方面有着鼓舞人心的愿景。面对如何兼顾经济与环保的问题，西方倾向于技术化，中国则首先提出“绿水青山就是金山银山”，然后再落到具体措施上，我认为这是典型的中国智慧。这个科学论断是习近平主席首先在浙江提出的，随后在实践中不断发展完善，塑造了中国一系列的环保政策。

　　地球村的80亿村民是一个生态命运共同体，应当携手为美丽的地球家园增添绿色。我希望中欧在全球范围内加强合作，利用欧洲的技术，实现中国提出的生态文明愿景。因此，我来到莫干山这样一个有着“绿色”标签的地方，致力于促进东西方在生态文明合作方面达成共识。

　　《环球人物》：有西方国家指责中国新能源产能过剩，您如何看待？

　　奈斯：这完全是一派胡言，背后的原因是欧洲公司的利益。我们必须停止这种传统地缘政治的噪声，将世界带回到积极合作的共赢框架里。否则，我们将一事无成，甚至搬起石头砸自己的脚。

　　法国诗人保罗·瓦莱里曾说过，欧洲是亚洲大陆的一端。欧洲在很多方面要向中国靠近，而不是仅因意识形态就去讨论什么产能过剩和风险脱钩。中国离不开世界，世界也离不开中国。

　　我们可以从生态文明合作入手。近年来，我看到中国到处都是太阳能电池板和风力发电机，绿色能源产业发展得非常快，在硬件和基础设施方面都非常出色，世界上没有哪个国家能在这方面与中国匹敌。

　　《环球人物》：您最喜欢的一本中国书是什么？

　　奈斯：我常读《道德经》。我被“无为”这个概念迷住了，它不是“什么都不做”，而是顺势而为，这恰好与尊重自然、顺应自然、保护自然相契合，对全球生态文明建设具有深刻意义。在自然环境不断恶化的背景下，“中国特色的治理方式”加上“天人合一、顺其自然”的中国道家智慧，将给予人类救赎之策。

　　中国的现代化是人与自然和谐共生的现代化。这很棒。生态文明未来的方向在中国。

　　《环球人物》：在中国多年，您的思维和生活习惯有什么变化？每天如何保持精力充沛？

　　奈斯：我每年回比利时住1个月，但已经不习惯用刀叉吃饭了。在许多方面，我更像中国人。我经常邀请我的孩子们来中国。我的大女儿就非常喜欢中国，她的中文说得也很好。

　　中国以互联互通为导向，倡导融合而非冲突。人要用活着的时间做有意义的事，永不放弃。我的梦想是构建全球生态文明，这是我毕生的使命。现在在中国做着这份事业，我感觉自己比年轻时更快乐、更充实。（环球人物 冯璐）

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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