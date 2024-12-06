人民网北京12月6日电 （记者周琳佳）5日，由中国音乐学院主办的2024传统音乐盛会系列活动“音相聚 乐北京——世界音乐专场音乐会”在中国音乐学院国音堂音乐厅上演。来自美国、坦桑尼亚、葡萄牙、墨西哥、土耳其、西班牙、俄罗斯7个国家的7个组合为现场观众带来了一场丰富的视听盛宴，展现出不同地域传统音乐文化的魅力与风情。

音乐会现场。人民网记者 周琳佳摄

音乐会中，每个组合分别演奏了各具特色的传统音乐。悠扬的琵琶声、浑厚的贝斯声、激烈的鼓声和悠长的手风琴声交织在音乐厅上空，这不仅是一次音乐的碰撞与融合，更是一场跨越文化的对话与交流。

最后，来自七个国家的音乐家们同台演奏改编版《青春舞曲》，将现场气氛推向高潮，引发观众齐声合唱，本场音乐会在一片热烈的掌声中落下帷幕。

音乐会现场。人民网记者 周琳佳摄

“这场音乐会太棒了！我很高兴能与来自世界各地的人们分享音乐。”来自西班牙的古典吉他演奏家弗朗西斯科·夏维尔·科伊·奎特格拉斯在音乐会结束后接受采访时说道。

来自葡萄牙的音乐家若热·费尔南·多努内斯表示，音乐将人们联系起来。“尽管中国和葡萄牙有着深厚联系，但是我从未想过中国观众能用葡萄牙语和我们一起合唱。对此我感到非常激动与兴奋。”

音乐会现场。人民网记者 周琳佳摄

音乐会现场。中国音乐学院供图

主办方和演出人员音乐会后合影留念。中国音乐学院供图

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