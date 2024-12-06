新华社日内瓦12月5日电（记者王其冰）世界卫生组织5日公布了首个符合其预认证标准的结核病诊断检测方法。该检测方法可识别与利福平耐药性相关的结核分枝杆菌突变，这是耐多药结核病的关键指标。

世卫组织5日发布公告说，该检测方法名为“超敏结核分枝杆菌及利福平耐药基因检测”（Xpert MTB/RIF Ultra），基于核酸扩增试验（NAAT），专为在全自动医用分析系统GeneXpert上使用而设计。它可检测痰液样本中导致结核病的结核分枝杆菌的遗传物质，并在数小时内提供准确结果。

世卫组织表示，该检测方法适用于肺结核筛查呈阳性，且过去6个月内未开始抗结核治疗或接受治疗时间不足3天的患者。

据世卫组织介绍，结核病是世界上主要的传染病杀手之一，每年造成100多万人死亡，尤其为中低收入国家带来巨大社会经济负担，因此，准确和早期检测结核病，特别是耐药菌株，一直是全球卫生领域的优先事项。

世卫组织监管和资格预审司司长罗热里奥·加斯帕尔说，高质量的诊断检测是针对结核病有效护理和预防的基石，预认证为公平获得尖端技术铺平了道路，使各国有能力应对结核病和耐药结核病的双重负担。

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