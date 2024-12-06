新华网雅加达12月6日电（记者曹凯）“东盟—中国人文交流年”国际漫画大赛颁奖典礼5日晚在雅加达举行。

获奖者与嘉宾在“东盟-中国人文交流年”国际漫画大赛颁奖典礼上合影。记者 徐钦 摄

本次漫画大赛主题是“东盟国家与中国友好交往的故事”，由印尼罗盘媒体集团文化使者机构与印尼中国商会总会、印尼漫画之家共同举办。

单幅卡通一等奖获奖作品。（主办方供图）

参赛作品形式为单幅卡通与连环漫画。从2024年9月22日至11月24日，主办方共收到来自34个国家与地区的579位创作者投稿的814件作品，其中单幅卡通作品627件、连环漫画作品187件。

观众参观“东盟-中国人文交流年”漫画大赛展览。记者 徐钦 摄

通过线上与线下两轮评选，主办方共评出26件获奖作品。颁奖典礼后在印尼罗盘媒体集团同步举行了为期7天的漫画展，重点展示了获奖作品和部分优秀初选作品共计50件。主办方还将制作专题网页，长期展示作品，并制作成纸质画册。

2024年是“东盟-中国人文交流年”，中国和东盟将共同开展青年、民间、教育、文化、旅游、媒体、科技、地方等各领域交流合作。

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