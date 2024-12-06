新华社柏林12月5日电（记者车云龙）德国联邦统计局5日公布的数据显示，经季节和工作日调整后，德国10月工业新订单环比下降1.5%。

数据显示，10月德国国内新订单环比下降5.3%，国外新订单环比增长0.8%，其中来自欧元区的新订单环比下降7.6%，来自欧元区以外的新订单环比增长6.3%。

德国联邦统计局在声明中指出，10月新订单下降主要集中在机械制造和汽车行业，环比降幅分别为7.6%和3.7%。剔除大规模订单后，10月工业新订单环比小幅增长0.1%。

数据还显示，经工作日调整后，德国10月工业新订单同比增长5.7%。此外，德国联邦统计局将9月工业新订单环比增幅从此前4.2%上调至7.2%。

德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说，近几个月来，德国工业大规模订单月度波动较大，持续影响整体新订单走势，这在飞机、船舶、火车等运输设备制造行业尤为明显。而10月工业需求再次疲软，并且多项最新经济信心指标再度下滑，表明德国工业经济尚未显现可持续复苏迹象。

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