人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德国10月工业新订单环比下降1.5%

2024年12月06日09:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社柏林12月5日电（记者车云龙）德国联邦统计局5日公布的数据显示，经季节和工作日调整后，德国10月工业新订单环比下降1.5%。

　　数据显示，10月德国国内新订单环比下降5.3%，国外新订单环比增长0.8%，其中来自欧元区的新订单环比下降7.6%，来自欧元区以外的新订单环比增长6.3%。

　　德国联邦统计局在声明中指出，10月新订单下降主要集中在机械制造和汽车行业，环比降幅分别为7.6%和3.7%。剔除大规模订单后，10月工业新订单环比小幅增长0.1%。

　　数据还显示，经工作日调整后，德国10月工业新订单同比增长5.7%。此外，德国联邦统计局将9月工业新订单环比增幅从此前4.2%上调至7.2%。

　　德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说，近几个月来，德国工业大规模订单月度波动较大，持续影响整体新订单走势，这在飞机、船舶、火车等运输设备制造行业尤为明显。而10月工业需求再次疲软，并且多项最新经济信心指标再度下滑，表明德国工业经济尚未显现可持续复苏迹象。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部