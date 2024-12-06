新华社曼谷12月5日电（记者高博 万后德）2日至4日，由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会等联合国经济及社会理事会下属的5个区域委员会联合主办的第13届国际能源论坛在泰国首都曼谷举行。

本届论坛主题为“采取行动，实现公正的能源转型”。来自多国政府、联合国机构、国际组织以及能源领域的代表专家等参加会议，共同探讨加快全球行动，以实现公平和可持续的能源未来。

论坛发布了《关于能源转型的联合声明》，承诺支持联合国会员国加快可再生能源部署和提高能源效率，目标是到2030年将全球可再生能源装机容量增至三倍，能效提升速率增至两倍，帮助会员国实现“可持续发展目标7”和《巴黎协定》的目标。

联合国副秘书长兼联合国西亚经济社会委员会执行秘书罗拉·达什提致辞表示，能源转型必须是公平和包容的，制定政策时应优先考虑妇女、青年和弱势群体的经济机会。

联合国副秘书长兼联合国非洲经济委员会执行秘书克拉韦尔·加泰特在视频致辞中表示，促进加速和包容的公正能源转型为非洲提供了重大机遇，有助于为非洲创造高质量就业机会，促进经济增长。

中国气候变化事务特使刘振民在致辞中强调了加快全球能源转型对应对气候变化的重要意义。他在接受采访时表示，亚洲是世界经济的引擎，也是全球能源转型的关键地区。但亚洲国家人口众多、碳排放量高，这给能源转型带来了巨大挑战。他提了三点建议：一是亚洲各国有序调整结构，构建以可再生能源为主的新型能源体系；二是可将减污与降碳相结合，实现协同治理；三是积极构建区域能源转型合作平台。

刘振民指出，中国高度重视国际能源转型合作，中国出口的电动汽车、锂电池和光伏组件等可再生能源产品，不仅丰富了全球供给，也为各国应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献，特别是为发展中国家提供了获得清洁能源的机会。

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