新华社马拉维恩桑杰12月5日电 通讯｜在马拉维共筑通往繁荣之路

新华社记者许嘉桐 彭立军 代贺

在非洲内陆国家马拉维共和国南部，恩桑杰地区的一隅，一条公路如同巨龙蜿蜒，静静地伸向远方。这条公路，见证了中马共建“一带一路”的进程与深厚情谊。

五年前，这里交通闭塞，经济落后。如今，随着恩桑杰至马尔卡公路（恩马公路）的建设，这片土地焕发出新的生机。中铁二十局团队在这里扎根，用汗水浇灌出这条通往繁荣的道路。

“中国企业给我们带来了就业机会，我的家乡现在焕然一新。”恩马公路项目当地员工理查德·姆万贡德2020年加入中铁二十局，经过三年努力，从一名小工成长为路基工班长，管理着近50名属地员工。

31岁的中国工程师刘西宁是这条公路建设者之一。他自22岁起便走出国门，在多个非洲国家留下足迹。2019年，他来到马拉维投身于恩马公路建设。

“当时这里交通非常不便，村民出行靠徒步或者牛车，农作物很难运出去，生活很艰苦。”刘西宁对初到恩桑杰时的情景印象很深。如今，随着恩马公路通车，一切发生了巨变。

道路通了，大豆、玉米等农产品得以快速运送到更远的市集，经济收入提高了，村民们的笑脸也多了。这条公路不仅改变了物质生活，更激发了当地人对未来的憧憬和梦想。

“每当看到村民们因公路通车而欢呼雀跃，我的内心都充满自豪与满足。看到孩子们因为公路的修建而有了更多上学机会，看到老人们因为交通便捷而笑得更加开怀，我深深感受到‘一带一路’倡议带来的温暖和力量。”刘西宁感慨道。

刘西宁一开始负责测量工作，带着4名当地学徒。扛着近40斤的测量仪器在野外勘测，有时还要面临蛇虫野兽威胁，十分不易。当徒弟们能够独立操作测量仪器、数据检测精准时，刘西宁打心眼里为他们高兴。

2022年5月，恩马公路提前50天竣工通车。“这条公路不仅为我们提供了便利的交通，提高了收入，也让我们很多当地人有了稳定工作。”刘西宁的徒弟乔伊说。如今，乔伊已从测量小白成长为测量工班长，管理5人的测量团队。通过几年工作积累，乔伊全家搬进新家，开始了新生活。

因为恩马公路良好履约，中铁二十局中标了与恩马公路并向而行的马尔卡至班古拉铁路（马班铁路）项目，参与恩马公路建设的原班人马投入马班铁路项目建设中。马班铁路正线全长72公里，如今正进入密集施工阶段。

恩桑杰当地居民娜塔莎平时种植玉米、红薯、土豆，还制作贩卖木炭。“这条铁路预示着新的生机，将给我们带来很多机会，缩短货物运输时间，降低运输成本，当地很多人都在这找到了工作！”她说。

中铁二十局自2018年进入马拉维以来，始终把技术引入和当地技术人才培养作为履行社会责任的重要内容，6年间，累计雇用当地员工超过5000人，培养试验、测量、安全、施工等各类专业技术人才近1000人。

马拉维滕加尼社区技术学院学员奥斯丁·托里曾到马班铁路项目参加培训学习，谈起这段经历他激动地说，“我们学到了很多课堂上学不到的东西，见识了先进技术设备和工业制造过程，感谢中国企业把这些带到马拉维，并愿意把技术传授给我们。”

马拉维总统查克维拉表示，马班铁路是马拉维发展的希望。马班铁路不仅满足了矿产、农产品等资源的进出口需求，也为沿线居民提供了更加便捷的生活物资输送方式。它如同一条幸福的纽带，将马拉维与世界紧密相连。

(责编：贾文婷、崔译戈)