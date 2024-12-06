新华社利雅得12月5日电（记者葛晨）5日是世界土壤日，联合国粮食及农业组织（粮农组织）当天发布关于可持续土壤治理的行动报告，呼吁全球提升对农业用地退化问题的重视。

这份报告名为《近东和北非地区可持续土壤治理区域行动计划》，当天在沙特阿拉伯首都利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）上发布。报告聚焦对土壤特征、面临挑战和管理实践的认知提升，旨在加强各国可持续土壤治理的能力，以及加强区域内和区域间合作。

粮农组织先前发布的报告显示，全球16.6亿公顷土地由于受人类影响而退化，其中60%是包括农田和牧场在内的农业用地。

粮农组织助理总干事兼近东和北非区域代表埃尔瓦尔在报告发布会上说，土地恢复是确保粮食安全和应对气候变化之本，土地退化造成近东北非地区每年90亿美元损失以及土壤生产力减少，但是这一区域依然有潜力成为可持续土壤治理的典范。

不少国家在土地恢复方面实践得出的方法值得全球推广。粮农组织土地与水资源司司长李利锋在发布会上回答记者提问时说，中国对土壤的监测和管理方法值得介绍到其他地区，中国开发了全面的土壤综合信息系统，还为土壤保护制定法律，如制定了黑土地保护法。

联合国2030年可持续发展议程中提出“到2030年实现全球土地退化零增长”的目标。全球多方自愿承诺的在2030年前恢复退化土地面积总计达10亿公顷。COP16新近发布的数据显示，要实现这个目标还需要投资至少2.6万亿美元。

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