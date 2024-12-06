欧美同学会（中国留学人员联谊会）第八届理事会第三次会议暨第十三期全国归国留学人员代表人士高级研修班12月5日在京开幕。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼代表第八届理事会会长会向大会作工作报告。中央统战部副部长马利怀出席并讲话。欧美同学会第八届理事会副会长刘利民、黄卫、王春法、曹卫星、闫傲霜、张柏青、陈贵云、李林、姚望、李一等130余位理事参加会议。中央统战部有关部门负责同志，欧美同学会党组书记、秘书长李民，党组成员、副秘书长程洪明，党组成员、中国留学人才发展基金会副理事长兼秘书长庄亮，党组成员、副秘书长滕剑峰参加。开幕会由刘利民主持。

欧美同学会第八届理事会第三次会议暨第十三期全国归国留学人员代表人士高级研修班开幕式现场

上午9时，会议开始。全场起立，高唱中华人民共和国国歌。

本次会议的主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记致欧美同学会成立110周年贺信精神，总结第八届理事会第二次会议以来的工作，不断强化思想引领、持续增强组织效能、着力激发组织活力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业凝聚海内外广大留学人员的磅礴力量。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼作工作报告

丁仲礼在回顾第八届理事会第二次会议以来的主要工作时指出，欧美同学会始终以习近平总书记致欧美同学会成立110周年贺信精神为根本遵循，深入学习领会中共二十届三中全会精神，立足主责主业，持续强化思想政治引领，大力弘扬留学报国光荣传统，密切关注留学人员思想动态，凝聚爱国报国的思想共识，以坚定信心激发前进动力，引领留学人员在全面深化改革中积极作为；围绕党和国家中心工作，聚焦国家重点战略实施，激发“人才库”活力，提高建言献策质量，彰显“智囊团”价值，拓宽民间外交渠道，践行“生力军”使命，凝心聚力助力中国式现代化；以加强自身建设为抓手，聚焦提质扩面，坚持量质并重，突出政治引领，组织建设、队伍建设、工作机构建设持续完善，不断提升服务留学人员质量水平。

报告指出，2025年欧美同学会的总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻习近平总书记致欧美同学会成立110周年贺信精神，积极推动欧美同学会各项事业高质量发展，为推进中国式现代化，广聚天下英才、广集创造伟力。

丁仲礼强调，做好2025年重点工作，一是要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将思想政治引领贯穿于各项业务活动之中，为强国建设、民族复兴凝心铸魂；二是要大力激发“人才库”“智囊团”“生力军”活力，为中国式现代化献计出力；三是要持续加强自身建设，抓好《欧美同学会（留学人员联谊会）章程》落实，推动欧美同学会事业行稳致远。

马利怀指出，第八届理事会第二次会议以来，欧美同学会全面贯彻落实习近平总书记致欧美同学会成立110周年贺信精神，思想政治的基础持续巩固，服务中心的作用不断彰显，组织体系的建设更加完善，各项工作迈上新台阶。新形势下，留学人员统战工作和欧美同学会事业迎来新机遇，也面临新挑战。欧美同学会要提高政治站位，把党的二十届三中全会精神和习近平总书记贺信精神学习好、宣传好、贯彻好、落实好，始终把政治性摆在第一位，不断加强留学人员思想政治引领，凝聚爱国报国的思想共识；把牢“围绕中心、服务大局”的工作主线，凝心聚力推进中国式现代化；在巩固群团组织改革成果的基础上，持之以恒加强自身建设，奋力开创高质量发展新局面。

开幕会后，中国科学院北京纳米能源与系统研究所所长、中国科学院外籍院士王中林作《能源界的新质生产力——纳米发电机》辅导报告；中央党校国际战略研究院教授、世界思潮研究所所长刘恩东作《推动构建中国式现代化的国际环境与中国对外战略》辅导报告。

来源 ：《留学生》杂志

文：王淑霞

图：中新网记者李太源

(责编：贾文婷、崔译戈)