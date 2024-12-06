新华社利雅得12月5日电（记者王海洲 葛晨）《联合国防治荒漠化公约》（UNCCD）第十六次缔约方大会（COP16）中国馆5日下午举办联合国“土地生命奖”主题边会，回顾“土地生命奖”设立13年来的工作成果，展望科技和青年引领土地修复事业的未来。

12月5日，在沙特阿拉伯利雅得《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会中国馆，UNCCD全球合作机制及伙伴关系主管斯坎伦在“土地生命奖”主题边会上致辞。新华社记者 王东震 摄

本次边会由库布其国际沙漠论坛秘书处、亿利公益基金会与UNCCD秘书处共同主办，联合国组织代表以及往届获奖者、政府官员、专家学者等围绕携手面对未来挑战、荒漠化治理科技创新等主题深入交流讨论。

UNCCD全球合作机制及伙伴关系主管斯坎伦在致辞中说：“解决荒漠化和土地退化问题是全球共同的责任。我们与亿利基金会等合作伙伴一起，正在推动利用青年的智慧和技术进步的解决方案，为所有人建立一个可持续的未来。”

斯坎伦表示，青年对生态系统的未来有着至关重要的影响，他们为防治荒漠化和土地退化的斗争带来新的视角和创新精神。“土地生命奖”为激励青年一代设立了“土地英雄奖”荣誉体系，推动更多国际青年成为这一关键使命的捍卫者，鼓励他们利用技术增强并加快土地恢复工作。

12月5日，在沙特阿拉伯利雅得《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会中国馆，人们参加“土地生命奖”主题边会“荒漠化治理的科技创新和青年力量”圆桌对话。新华社记者 王东震 摄

中国国家林草局荒漠化防治司副司长贾晓霞在致辞中表示：“几十年来，通过实施‘三北’等系列重点生态工程，中国率先实现了联合国土地退化零增长目标，形成了库布其、塞罕坝等一批典型经验，为全球荒漠化防治贡献了‘中国智慧’。期待各方共同努力、集思广益，为推动全球可持续发展进程、实现土地退化零增长目标贡献更多良方。”

边会还组织了两场主题为“‘土地生命奖’引领全球利益相关方共同面对未来挑战”和“荒漠化治理的科技创新和青年力量”的圆桌对话。2015年“土地生命奖”获奖企业亿利资源集团分享了立体生态光伏治沙、智能植树机器人等科研成果。

据介绍，联合国“土地生命奖”是UNCCD秘书处设立的旗舰奖项，于2011年在《联合国防治荒漠化公约》第十次缔约方大会（COP10）上启动，旨在表彰土地退化零增长卓越案例和有影响力的个人或集体，每两年评选一次。“土地生命奖”启动以来，多次在库布其国际沙漠论坛永久会址库布其七星湖举行颁奖仪式。中国塞罕坝机械林场在第八届论坛上获颁该奖项。

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