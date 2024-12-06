新华社北京12月5日电 题：改写人类发展版图的世纪工程

新华社记者 叶书宏

在2日召开的第四次“一带一路”建设工作座谈会上，习近平总书记充分肯定共建“一带一路”取得的重大成就，对当前及今后一个时期推动共建“一带一路”高质量发展作出全面部署，为下一个金色十年推动共建“一带一路”高质量发展提供了重要遵循。立意高远、思想深邃的讲话以清晰的路径指引和坚定的战略决心向世界展现了这项长周期、跨国界、系统性的世界工程、世纪工程的光明前景，为各国携手共建开放包容、互联互通、共同发展的世界注入了强大信心和动力。

这是2023年10月17日在北京国家会议中心附近拍摄的“一带一路”国际合作高峰论坛景观布置。新华社记者陈斌摄

当前，世界之变、时代之变、历史之变以前所未有的方式展开，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，但与此同时，恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害依然深重，分与合、进与退两种力量交织博弈，将人类推向历史的十字路口。在变乱交织的时代，世界要和平、国家要发展、人民要幸福的呼声越发强烈，共建“一带一路”的全球意义越发彰显。自2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，这一世纪工程从愿景到现实，从“大写意”到“工笔画”，合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强，取得了重大成就，为增进同共建国家友谊、促进共建国家经济社会发展作出了中国贡献。

“一带一路”连点成线、织线成面，为人类勾勒出共同发展的新愿景：各国命运与共，千里同好，通过开展合作和协调行动，让天堑变通途，“陆锁国”变成“陆联国”，发展洼地变成繁荣高地；经济发展快一些的国家，拉一把暂时“走在后面”的伙伴，大家视彼此为朋友和伙伴，相互尊重、相互支持、相互成就；共建“一带一路”，注重的是众人拾柴火焰高、互帮互助走得远，崇尚的是自己过得好、也让别人过得好，践行的是互联互通、互利互惠，谋求的是共同发展、合作共赢；不搞意识形态对立，不搞地缘政治博弈，也不搞集团政治对抗，反对单边制裁，反对经济胁迫，也反对“脱钩断链”……共建“一带一路”11年的历程证明，共同发展新愿景的实现不仅可能，而且必然。

12月3日，在德国杜伊斯堡市DIT场站，一名工作人员走过中欧班列集装箱。当地时间12月3日9时10分，从中国重庆团结村中心站开出的第10万列中欧班列X8083次，顺利抵达德国杜伊斯堡。新华社记者杜哲宇摄

共建“一带一路”蓬勃发展，在于坚持构建人类命运共同体的整体思维。全球化时代，人类相互依存、命运与共，只有更多人口融入全球经济大循环并从中获益，人类发展才能获得不竭动力。共建“一带一路”以共商共建共享为原则指引，超越二元对立思维，跳出你赢我输的零和博弈，探索做大蛋糕的共赢途径，正如习近平主席所说，世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好、发展得更快。中国追求的不是独善其身的现代化，而是期待同包括广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。正是基于相互依存的大逻辑，习近平主席提出构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，超越一国一域，从全球层面为推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化贡献中国方案。

共建“一带一路”朋友圈不断壮大，深层动力来自和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。共建“一带一路”超越国界阻隔、超越意识形态分歧、超越发展阶段区别、超越社会制度差异、超越地缘利益纷争，是开放包容的合作进程，其要义在于通和融。从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，共商共建共享的原则让不同文明、文化、社会制度和发展阶段的伙伴“走到一起”，以开放包容为导向，构建全球互联互通伙伴关系，共同打造新时代的“驼铃、帆影”，建造新时代的“绿洲、灯塔”，开辟新时代的“商贸大道、驿站”，奏响新时代的“丝路乐章”。历史垂青的永远是驼队善意、宝船友谊，而非战马长矛、坚船利炮，这样的真理亘古不变。

6月14日，学生们在塔吉克斯坦首都杜尚别的鲁班工坊内学习。新华社记者郑开君摄

共建“一带一路”绘就今日壮丽画卷，还源自务实的合作精神和高效的行动导向。中国支持高质量共建“一带一路”八项行动稳步推进，成果斐然，为共建“一带一路”第二个十年奠定良好开局。从加快推进中欧班列高质量发展，到每年举办全球数字贸易博览会，从实施1000个小型民生援助项目，到继续举办“一带一路”绿色创新大会，从举办首届“一带一路”科技交流大会，到推出《“一带一路”廉洁建设高级原则》……一个个项目落地开花，源源不断为高质量共建“一带一路”汇聚新动能。习近平总书记指出，要坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，勇于战胜各种风险挑战，坚定不移推进高质量共建“一带一路”，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

万物得其本者生，百事得其道者成。从11年前诞生的一个倡议，到当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，共建“一带一路”发展速度之快、取得成果之丰有目共睹。历届“一带一路”国际合作高峰论坛同行者日众的盛况，体现出共建“一带一路”的巨大感召力和全球影响力，也充分说明，中国推进共建“一带一路”的方向是正确的，各国参与共建“一带一路”的信心是坚定的，共建“一带一路”高质量发展的未来是光明的。共建“一带一路”走的是人间正道，给世界带来的是稳定性、正能量。站在新的起点上，中国期待同各方一道，传承弘扬丝路精神，共同开创更高水平、更具韧性、更可持续的共建“一带一路”共赢发展新空间。

(责编：贾文婷、崔译戈)