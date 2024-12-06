新华社马德里12月5日电（谢宇智）联合国旅游组织4日发布的最新《世界旅游业晴雨表》显示，2024年前9个月，国际游客数和国际游客支出额均快速增长，全球旅游业预计将在今年年底迎来全面复苏。

据联合国旅游组织提供的数据，受全球大型客源市场表现强劲、亚太地区旅游目的地持续复苏、航空连通性增强和签证便利化等因素的推动，2024年前9个月，国际游客出行11亿人次，恢复到新冠疫情前水平的98%；全球111个旅游目的地中共有60个目的地入境人数已超过2019年同期水平。

另一方面，由于国际游客的旅行停留时间普遍变长和平均支出走高，旅游收入同样增长迅速。有统计数据的43个国家中，共有35个国家旅游收入超过疫情前水平，许多国家与2019年相比实现了两位数增长。

联合国旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示，旅游收入的强劲增长对全球经济体来说是个好消息。游客支出增长比入境人数增长还要强劲，对数百万就业岗位和小企业产生直接影响，并对许多经济体的国际收支和税收收入做出重大贡献。

联合国旅游组织预测，2024年国际游客人数将全面达到2019年的水平。但与此同时，该组织也指出，地缘冲突加剧影响消费者信心、旅游交通和住宿价格居高不下、油价波动、极端天气频发和从业人员短缺等问题都将成为旅游业今后面临的主要挑战。

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