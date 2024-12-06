新华社北京12月5日电 题：阿中全面战略伙伴关系堪称国家间关系典范——专访阿联酋驻华大使侯赛因·哈马迪

新华社记者曹轶、王嘉轩

阿联酋驻华大使侯赛因·哈马迪近日接受新华社专访时表示，阿中全面战略伙伴关系堪称国家间关系典范，其特点体现在高度互信、全方位合作以及在携手应对全球性挑战时所秉持的共同理念等方面。

今年适逢中国与阿联酋建交40周年。哈马迪指出，在两国元首的战略引领下，阿中双方在经贸、旅游、文化、教育以及清洁可再生能源等领域合作不断深化。双方签订了多项战略合作协议，双向投资显著增长。同时，两国共同举办了一系列展会、论坛等活动，这些举措充分展现出阿中关系广阔的发展前景。

哈马迪表示，经贸关系是阿中两国关系中最为活跃、增长最快的领域之一。中国已多年保持阿联酋第一大贸易伙伴地位，阿联酋则是中国在中东地区最大的非石油贸易伙伴，也是中国在中东地区的最大出口市场和主要投资目的地。阿方期待2030年双边贸易额提升至2000亿美元。

阿联酋是最早响应共建“一带一路”倡议的国家之一，通过共建“一带一路”，中阿两国合作潜力不断释放。哈马迪介绍说，目前有大量中国企业在阿发展业务，阿方为中国企业发展创新提供了良好的营商环境。与此同时，阿方致力于扩大在华投资，造福两国人民。

今年伊始，阿联酋加入金砖国家合作机制。“阿方致力于同全球新兴经济体携手合作，共同促进世界和平、稳定与繁荣。阿联酋期待在多边合作机制下提供创新性解决方案，为全球可持续发展作出积极贡献。”哈马迪说。

近年来，中阿两国在清洁可再生能源领域合作展现出强劲发展势头。哈马迪认为，这凸显了两国致力于推动绿色转型并实现可持续发展的共同愿景。去年，由中国企业承建的阿布扎比艾尔达芙拉光伏电站和阿联酋风电示范项目正式投入运营，有助于推动阿联酋能源转型和可持续发展。

人文交流是中阿双边关系的重要支柱。哈马迪表示，一系列教育和文化交流项目不仅深化了两国关系，还拓宽了人文合作的视野。其中，北京外国语大学扎耶德阿拉伯语与伊斯兰研究中心是增进两国人民相互理解的重要桥梁，阿联酋中文教学“百校项目”以及当地孔子学院在推广汉语和中国文化方面也发挥了重要作用。在两国航班不断增加的背景下，双方人员往来愈发便利，阿联酋成为中国游客在中东地区的重要旅游目的地，去年有超百万中国游客奔赴阿联酋。

“阿中两国正携手并进，共同迈向一个繁荣且可持续发展的未来。阿联酋将同中国一道持续搭建沟通与合作的桥梁，以务实合作成果造福两国人民。”哈马迪说。

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