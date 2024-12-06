中国农民黄天明登上联合国气候变化大会舞台——

本报记者 徐嘉伟

在Canal Walk国际志愿服务活动中，黄天明（右四）向外国青年介绍古香榧树。

受访者供图

前不久，在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会上，来自中国的农民黄天明吸引了不少关注。他走上“气候行动推进联合国2030年可持续发展议程实施”主题边会的发言席，向来自世界各国的参会嘉宾分享了他和村民们共同守护古香榧群、保护生态环境的故事。

62岁的黄天明，来自浙江省绍兴市稽东镇占岙村。绍兴，中国最大的香榧主产区之一。绵延400多平方公里的绍兴会稽山古香榧群，被联合国粮农组织认定为“全球重要农业文化遗产”，其中百年以上的香榧树就有7.81万株。

“村里最古老的香榧树有1570岁。我们与古树的故事，从祖先迁居这里开始，经历了几十代人。”黄天明的此次联合国气候变化大会之旅，源于今年9月在绍兴举行的世界运河城市Canal Walk行动。当时，来自20多个国家和地区的40余名国际友人，走进了会稽山古香榧群，见到了成千上万株古香榧树，听到了农民们的守护故事。

“黄天明对香榧树的保护方式，背后透着天人合一、顺应自然的中国传统文化内核。”世界运河城市Canal Walk行动组委会主席程颢说，“这些发生在流淌了2500年的浙东运河边的故事，应该被更多人看到。”于是，黄天明作为Canal Walk代表团成员，参与了联合国气候变化大会，把来自中国小山村的生态文明建设故事讲给全世界听。

20世纪80年代初，20岁出头的黄天明也曾有过“种树能赚钱吗”的疑问。那时，他选择成为一名木工，奔波于绍兴的各个乡镇。有一年春节，山里下了大雪，全村人纷纷上山，为香榧树除去厚厚的积雪。而后的两年里，古树结出的香榧又大又多，卖了个好价钱。“你善待香榧树，香榧树也会回报你。”黄天明相信了老一辈的叮咛，回到村里，从父亲手里接过香榧养护的活儿。

守护古香榧群并非易事。黄天明几乎每天都要在山上走1万多步，几十年如一日。如今，为了守护好古香榧群，黄天明家族6代人齐上阵。从97岁的老爷子黄绍英，到5岁的外孙、8岁的外孙女，他们用行动践行着“一年种榧千年香，一代种榧百代凉”的谚语。

从为了保护水源地和古树林而关停民宿和农家乐，到研发香榧巧克力、古榧麻鸭、香榧腐乳和香榧酒等衍生产品，这一切行动让香榧果“身价大涨”，近年来，当地在保护古树的同时，不断拓展香榧产业链。今年以来，稽东镇香榧全产业链总产值突破了3亿元。

这次参会，黄天明也把香榧巧克力带到了现场，他想“让世界各国的人品尝到来自自然的香榧与现代产业结合的味道”。

“翻译告诉我，听说有这么长寿的树，现场听众都觉得不可思议，他们觉得我们家族世代守护古树，非常了不起。”黄天明说，看到外国朋友竖起大拇指，很开心能让古香榧树的故事走出家乡。

“黄天明的故事背后，是当地政府保护古树名木的创新实践，这是中国生态文明建设的缩影。”联合国开发计划署驻华代表处王东表示，“这样的故事与经验，具有全球意义。”

发言中，黄天明声音洪亮：“古香榧树给了我们绿水青山，还给了我们金山银山。”

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