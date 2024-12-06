由中国牵头完成

文化和旅游部5日举行新闻发布会，介绍首个由中国牵头完成的ISO旅游国际标准有关情况。这一国际标准聚焦旅游信息咨询服务，为旅游国际标准注入了“中国元素”、贡献了“中国经验”，对于我国参与国际旅游治理、推动旅游可持续发展将发挥重要作用。

国际标准化组织（ISO）是全球最大、综合性最强的国际标准机构。人们熟悉的ISO9001质量管理体系要求等国际标准，就是这个组织发布的。

参加发布会的国家市场监督管理总局标准创新管理司副司长李玉冰介绍，今年11月13日，国际标准化组织正式发布了《旅游及相关服务—旅游信息咨询服务—要求与建议》（ISO 14785:2024）国际标准。这一标准于2021年11月在国际标准化组织正式立项，历时3年研制，经国际标准化组织全体成员国投票一致通过，如期发布。

旅游信息咨询服务国际标准聚焦旅游信息咨询服务多场景和各环节，创新提出了关于线上旅游信息咨询服务的内容和要求，并对2014年由西班牙牵头的《旅游信息咨询中心—旅游信息咨询和接待服务—要求》国际标准进行修订，包括旅游信息咨询服务的主要内容、工作要求、目的地推广、服务人员、基础设施、建议与投诉管理等6个方面。

ISO旅游及相关服务技术委员会旅游咨询和接待服务工作组召集人、标准牵头起草人方琳介绍，这一标准的编制目的，主要是为了适应当前信息化发展的需求，规范各国旅游信息咨询服务的范围、内容和质量要求，让游客可以通过线上线下的多种渠道获取旅游信息，享受更周到、更友好的服务。新版标准进一步扩展到了所有提供旅游信息咨询服务的机构，特别是增加了在线平台等线上机构，使得标准的覆盖范围更加全面、系统，更符合全球信息化、智能化发展趋势。

“旅游信息咨询服务国际标准的正式发布，是旅游标准领域在国际上的一个重要突破。”文化和旅游部科技教育司副司长刘冬妍说，从旅游业实践角度来看，它不仅能在提高全球旅游公共服务水平方面起到重要的技术支撑作用，同时对我国旅游业规范服务程序、提升管理效能、优化入境旅游接待环境也有很好的借鉴意义。

文化和旅游部旅游质量监督管理所是ISO旅游及相关服务技术委员会的国内技术对口单位，所长刘建明说，目前，旅游质量监督管理所代表中国在ISO旅游及相关服务技术委员会正式立项7个国际标准、2个预研标准项目，涉及在线旅游机构、可持续旅游、露营、自助餐等多个领域，占ISO旅游及相关服务技术委员会在研标准项目的一半以上。除本次发布的标准外，中国牵头的《在线旅游机构—在线住宿预订平台服务指南》国际标准，预计也即将发布。

据悉，旅游信息咨询服务国际标准发布不久，西班牙、英国、南非等国家已经采用。

（新华社北京12月5日电 记者徐壮）

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