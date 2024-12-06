阿拉伯国家驻华使节福建行：

福建是古代海上丝绸之路的东方起点之一，是21世纪海上丝绸之路核心区。

近日，19位阿拉伯国家的驻华使节来到福建，体验海丝文化的历史印记和底蕴，感受21世纪海上丝绸之路核心区建设的活力与气象。

11月29日至12月3日，阿拉伯国家驻华使节团来到厦门、泉州和福州参访。在厦门科华数据股份有限公司，光伏、储能、微网等领域的产业创新热点引起使节关注。叙利亚驻华大使哈桑内说，中国新兴产业领域取得巨大成就，中国新能源产业发展处于世界前列。叙利亚也有着丰富的太阳能资源，希望能与中国加强交流合作，深化互利共赢。

近年来，中国品牌在共建“一带一路”国家和地区中不断拓展市场，逐渐令当地人熟知。

在厦门金龙联合汽车工业有限公司，自动驾驶巴士“阿波龙”现场演示行驶、停车、变道、转弯……使节们饶有兴趣试乘，用手机记录分享给本国友人。

“现在已经有300余台金龙客车行驶在突尼斯。”突尼斯驻华大使阿拉比说，期待突中双方拓展产业合作和技术创新，为突交通发展注入“中国动力”。

厦门岛西部筼筜湖，碧波荡漾、白鹭翱翔。在筼筜书院，使节们了解到筼筜湖的治理故事。曾经，筼筜湖周边集聚的上百家工厂使生态环境持续恶化；如今，经过生态修复治理，原先的“臭水湖”焕然一新，正以“城市会客厅”的面貌迎接远道而来的客人。

使节们纷纷为中国生态文明建设成就点赞。伊拉克驻华使馆参赞穆罕默德说：“筼筜湖的治理经验值得我们学习。”

在集美大学，使节团参观校史馆、航海学院重点实验室等，观看传统舞龙舞狮、武术表演，交流座谈氛围热烈。使节们表示，阿中合作持续展现出积极和开放的态度，希望有更多阿拉伯国家的青年学子到集美大学学习深造，增进阿中高等教育合作。

福建东南沿海城市泉州，宋元时代被誉为“东方第一大港”，“涨海声中万国商”的繁华图景在马可·波罗的游记和一系列史料中有着生动记载。

看到泉州海外交通史博物馆大厅，立着摩洛哥著名旅行家、阿拉伯人伊本·白图泰的塑像，摩洛哥驻华大使安萨里说：“伊本·白图泰在14世纪就到达了泉州这座历史名城，阿中交流交往源远流长。”

“泉州见证了中国与阿拉伯国家深厚而悠久的友谊。”阿曼驻华使馆公使曼泽里表示，泉州众多历史印迹都足以说明双方友谊跨越地域和时空，历久弥新。

在泉州非物质文化遗产馆，访问团使节们感受石雕、布雕画、提线木偶戏、南音、高甲戏的独特魅力，兴致盎然地参与非遗工坊互动活动，欣赏小剧场的南音古韵，尝试表演提线木偶戏，他们连声称赞。

在黎巴嫩驻华大使贾布尔看来，近年来，中国在保护文化遗产丰富性和多样化方面作出了很多努力，取得了显著成效。阿方应该学习中国的先进经验，加强人文交流合作。

福州是使节们福建行的最后一站。驻足三坊七巷历史文化街区，感受古厝深处的城市历史传奇，思索积淀与发展的力量；走进鼓山脚下，参观福州市委党校内的“‘3820’战略工程实施30周年成就展”，体会福州迈向现代化国际城市的愿景与希冀……一幕幕澎湃向上的风貌，来宾们深有感触。

使节们说，观察到福建生机勃勃、日新月异，深切感受到中国持续开放和发展的成就，推进中国式现代化的万千气象，这将为世界发展增添活力和动能。

“中国的城市都充满吸引力，希望能去中国更多地方参观。”穆罕默德用视频记录下丰富多彩的福建之行，还把视频发表在个人社交网站上，获得众多网友点赞和评论。他说，希望未来推动阿中友好往来，延续丝路情谊，共筑阿中友谊的桥梁。

（新华社福州电 记者李慧颖、付敏）

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