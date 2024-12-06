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春节申遗成功：让世界共享这份和美（望海楼）

赵晓霞
2024年12月06日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　12月4日，中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”在联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此，中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，总数居世界第一。

　　春节是中华文化中最重要的传统节日之一。有关春节的传说多种多样，以“年”兽传说最具代表性。一般认为，春节起源于上古时期的祭祀活动；汉武帝改历以后，形成了以二十四节气中的立春为春节的传统。辛亥革命之后，改农历正月初一为春节，之后一直延续。春节从历史深处走来，经由时间积淀形成了丰富的习俗活动——如祭祖、祭灶、扫房、拜年、贴春联、穿新衣、放爆竹、逛庙会等。

　　不同地方、不同民族的年俗多种多样，但都蕴含着注重亲情、祈望国泰民安的美好愿景以及向往和美生活的理想追求。这些代代相传的民俗活动，寄托着中国人民对未来美好生活的殷切期望，承载着中华文化和平、和睦、和谐的理念。中国人既追求人与人之间的团结与和谐，也追求人与自然的和谐。岁月流转，春节习俗也一直处于变化当中，从压岁钱到电子红包，从见面拜年到电话、视频拜年，从逛庙会到在文博场馆过大年……春节习俗跨越时空、绵延赓续、历久弥新，一直保持着旺盛的生命力。

　　春节不仅是中国的，也是世界的。据不完全统计，近20个国家将春节作为法定节假日，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝农历新年，春节民俗活动已走进近200个国家和地区，成为全球性文化盛事。对全球华人而言，春节不仅是一个节日，更是一条文化传承的纽带，一座连接故乡情感的桥梁；对海外民众来说，春节已经成为了解中华文化、促进文明互鉴的重要平台。

　　近年来，春节已成为世界普遍接受、认同和欣赏的中华文化符号。每逢春节，一些国家政要、国际机构领导人都会发表祝词，庆祝春节的活动也会在全球各地举行，为海外民众沉浸式感受中华文化魅力提供了契机。去年12月，第78届联合国大会协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。这不仅展现了中华文化的传播力和影响力，还体现了联合国倡导的多元、包容文化价值理念，更促进了世界不同文明的交流互鉴。

　　随着申遗成功，春节文化进一步走向世界。这一全人类共享的文化遗产所体现的智慧、承载的理念、彰显的价值，必将在全球范围内得到更广泛认可，也必将在文明交流互鉴中传承发展、生生不息。

　　（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、崔译戈)

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