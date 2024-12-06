我是中国企业的一名伊拉克员工。在伊拉克，中国企业正在帮助当地建设学校，助力改善当地教育基础设施。我和同事们总是奔波在一个个项目现场，期待交付更多设计现代、功能完备、质量优良的示范学校，帮助孩子们在知识的海洋中徜徉。加入公司两年多来，同事们的包容、团结、勤奋一直在激励和鼓舞着我，我也学习到了很多中国的文化，并用拍摄短视频的方式介绍给伊拉克的观众们。我深切地感受到我们在奔赴一个共同的目标——用双手开创更美好的未来。

——伊拉克籍中企员工纳巴·塔利布·卡里姆

图为纳巴·塔利布·卡里姆展示一本介绍中国旅游资讯的阿拉伯语书籍。

阿里·塔利布摄