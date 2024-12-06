做推动阿中文明交流互鉴的使者
我曾在东北师范大学和北京语言大学学习中文，并多年从事阿中文化交流工作。我认为，中国与阿拉伯世界虽相隔遥远，但在文化上，阿中民众相互贴近，双方都主张和平、真知、诚信、包容。媒体在促进阿中交流对话中可以起到独特作用，我现在从事的工作就是用多种方式报道好中国的故事、阿拉伯国家的故事，以及中国同阿拉伯国家友好交往的故事。
穆罕默德·贝吉（左）与同事在采访拍摄。
穆罕默德·贝吉在演播室录制节目。
穆罕默德·贝吉（右）在迪拜一家销售中国商品的连锁超市内与员工交流。
我的中文名字叫马娜，现在是四川大学中国现当代文学专业的一名博士研究生。
马纳尔·马吉迪·阿卜杜勒—拉蒂夫·哈马什在阅读中文书籍。
马纳尔·马吉迪·阿卜杜勒—拉蒂夫·哈马什参加2024年西安国际大学生夏令营的文化体验活动。
我是中国企业的一名伊拉克员工。在伊拉克，中国企业正在帮助当地建设学校，助力改善当地教育基础设施。我和同事们总是奔波在一个个项目现场，期待交付更多设计现代、功能完备、质量优良的示范学校，帮助孩子们在知识的海洋中徜徉。加入公司两年多来，同事们的包容、团结、勤奋一直在激励和鼓舞着我，我也学习到了很多中国的文化，并用拍摄短视频的方式介绍给伊拉克的观众们。我深切地感受到我们在奔赴一个共同的目标——用双手开创更美好的未来。
纳巴·塔利布·卡里姆（左）与同事在位于伊拉克巴格达的一所示范学校建设现场工作。
相逢跨山海，相知逾千年。近年来，中国和阿拉伯国家不断加强文明交流，增进理解信任，成就不同文明互学互鉴的新时代典范。在阿拉伯国家，活跃着一大批中国文化爱好者和传播者。今天，我们向读者呈现三位阿拉伯国际友人的故事。他们在文化传播、经贸交流等领域为增进阿中文明交流互鉴贡献着自己的力量，成为名副其实的友好使者。
《 人民日报 》（ 2024年12月06日 20 版）
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