博比·图阿松

菲律宾政府采取军事对抗和冒进行为，破坏东盟团结、破坏自身声誉和政策自主权。维护南海地区和平稳定，菲律宾需要同各方一起，全面有效落实《南海各方行为宣言》，通过对话协商处理矛盾分歧

一段时间以来，菲律宾政府在对外政策上出现较大转变。对于这些变化，菲律宾国内有识之士深感担忧。菲律宾有关方面需要更加清醒地认识到这些行为带来的危害。

菲律宾政府对外政策变化主要体现在三个方面。一是摒弃了此前相对务实的立场，无视中方关切，军事上积极向美国靠拢，在临近中国台湾的菲律宾北部和临近南海的敏感地区对美增加开放4个军事基地。菲方虽宣称此举“不针对第三国”，但意在加入美方所谓“防务联盟”，这令地区国家担忧。二是不顾“由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式解决它们的领土和管辖权争议，而不诉诸武力或以武力相威胁”等《南海各方行为宣言》内容，在香格里拉对话会等场合宣扬涉南海错误立场，歪曲渲染海上事态，并与美方等域外势力举行系列军演，给地区和平与安宁带来挑战。三是未完全遵循甚至掩盖菲中两国2016年达成的有关共识。菲律宾方面倾向于寻求美国的“援助”，不断弱化菲中旨在和平解决海上争端的对话机制。

菲律宾政府采取军事对抗和冒进行为，破坏东盟团结。军事冒进是美国为维护全球霸权而进行的危险尝试。菲律宾不顾地区国家共同利益，执意与距离本土1万多公里的美国建立危险“联盟”，违背了东盟各国追求地区和平、安全与稳定的共同心愿。

菲律宾政府采取军事对抗和冒进行为，破坏自身声誉。菲方罔顾中国人民早在2000多年前就已经开始在南海航行和从事生产活动，中国最早发现、命名和开发利用南海诸岛及相关海域的历史事实，持续加剧紧张局势并声称所谓“中国侵略”，既影响了菲律宾与中国这一主要贸易伙伴的和平对话，也对菲政府的信誉造成冲击。

菲律宾政府采取军事对抗和冒进行为，破坏菲政策自主权。菲方为美国地缘战略提供支持，帮助美军在南海开展所谓“航行自由”行动，对美增开军事基地，允许美军在菲部署中程导弹，盲目致力于构建所谓“美日菲联盟”，一步步加剧地区局势紧张，使菲律宾面临沦为美国“战争工具”的风险。

维护南海地区和平稳定，菲律宾需要同各方一起，全面有效落实《南海各方行为宣言》，通过对话协商处理矛盾分歧。

（作者为菲律宾智库人民参政权研究中心政策研究负责人）

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 14 版）

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