多家中国车企亮相泰国国际汽车博览会——

本报记者 白元琪

泰国观众正在参观中国品牌汽车。

本报记者 白元琪摄

11月28日至12月10日，第四十一届泰国国际汽车博览会在曼谷举行。本届博览会以“创新精神 未来汽车”为主题，吸引了来自全球9个国家的42个汽车品牌和22个摩托车品牌参加，预计将带动超过600亿泰铢（1元人民币约合4.73泰铢）的汽车消费。多家中国车企携最新车型亮相，受到各方关注。博览会主办方IMC公司副总裁查拉塔猜表示，近年来参加这一博览会的中国车企数量不断增加，在本届博览会上占比近一半，为提振泰国汽车市场、推动东盟汽车产业绿色转型作出了贡献。

电动化引领行业发展趋势

“我小时候就跟着父母在博览会上选车，如今我已工作，这次特地来为自己挑选心仪的车型。”在博览会现场，当地居民拉差告诉记者，新能源汽车在泰国市场发展强劲，今年几乎所有与会品牌都推出了新能源车型，极大地丰富了消费者的购车选择。

泰国国际汽车博览会自1984年首次举办以来，已成为展示汽车文化、促进交流合作和观察行业发展趋势的重要平台。本届博览会上，多家传统车企展示了电动化转型成果。奥迪Q6纯电版配备智能车灯系统和多屏显示，在数字化配置方面持续发力。宝马M5混合动力车型装配智能全轮驱动系统，更加精准实现动力分配。特斯拉展示的车型支持15分钟快充。据工作人员介绍，目前特斯拉已在泰国布局24个充电站。

提升驾驶安全性也成为各家车企竞相展示的亮点。沃尔沃EX90采用19%轻量化铝合金框架，搭载可以主动监测电池情况的智能系统，能在紧急情况下迅速切断电源。福特推出的多款皮卡配备了电动变速杆，可调节车顶纵梁和旋转器以适应多种载货需求，内置6种驾驶模式可根据路况智能切换。

本届博览会还设置多个互动环节。在试驾场，观众可试驾80多款车型。道路安全示范区则通过模拟真实交通场景，让大家进一步了解交通事故危害，提高安全意识。主办方还推出手机应用程序，观众可在线浏览相关信息，与经销商互动，一键选车购车。

中国品牌满足多样化需求

本届博览会上，中国车企展示了多款新产品、新技术。在广汽埃安展台，新车型埃安AION V以其简洁流畅的外形、明艳鲜亮的涂装吸引不少观众驻足拍照。该款汽车的高强度钢占比达72%，车身前部核心骨架采用潜艇级热成型钢，搭配了U型安全气帘。来自泰国北部的汽车工程师努姆对记者说，新车型配备的纯电数字平台让他感到非常惊喜，“长续航、大空间和高安全配置，再加上快充、快换等灵活充电方案，非常适合我们这样的多口之家出行”。

长城汽车推出了泰国首款混动皮卡——山海炮HEV。这款车动力足、提速快，在噪声和振动控制上优势明显，创新的双开启式尾门设计也更好满足了用户的载货需求。比亚迪海狮07EV搭载200千瓦快充，大幅提升充电效率；小鹏汽车X9商务车配备先进自动驾驶技术和智能座舱；均瑶集团发布首款电动车，并依托旗下吉祥航空，实现航陆出行衔接……

中国车企收获良好口碑，也坚定了继续开拓泰国和东南亚市场的信心。长城汽车国际副总裁杨伟奇向记者表示，未来3年，计划进一步增加在泰国市场的投资，深化与泰国在新能源汽车领域的合作，推出更多满足当地消费者需求的车型。广汽埃安东南亚总经理马海洋表示，为更好融入泰国市场，公司将持续加大本地研发投入，并优化供应链布局，“东南亚汽车市场竞争日趋激烈，只有不断推出高质量产品才能赢得当地消费者的青睐”。

泰国电动汽车协会主席让恩对记者表示，中国汽车企业推出的众多车型各具特色，满足了当地用户的多样化需求，助力拉动泰国汽车消费，带动上下游相关产业发展。

打造汽车产业新增长引擎

本届博览会上，中国车企还积极与东盟其他国家企业和客户对接，共同推动地区汽车产业发展和转型，助力东盟国家将新能源汽车产业打造为新的增长引擎。

近年来，东盟国家将发展新能源汽车产业作为促进经济绿色转型的重要举措，各国纷纷推出优惠政策吸引在全球处于领先地位的新能源车企前来投资。长城、比亚迪、广汽埃安等多家中国企业先后在泰国投资建厂，助力当地汽车产业链提质增效。截至目前，长城在泰国的罗勇工厂年产能达12万辆，逐步发展成为东盟地区右舵车的生产中心。广汽埃安已实现47%的本地化率，与12家本地供应商建立稳固合作关系。此外，五菱、奇瑞、哪吒汽车等企业正积极拓展印度尼西亚市场，稳步推进本地化，助力当地交通领域绿色转型。

中国企业还积极推动东盟国家新能源汽车配套设施建设与人才培养，促进行业可持续发展。今年8月，由中企承建的锂电池负极材料工厂在印尼投产，助力该国构建一体化电动汽车生态系统，深度融入全球供应链。在泰国，广汽埃安成立首个国际化人才培养基地，集理论教学、实操训练和技术研发于一体，为当地提供新能源汽车技术教育资源。长城在泰国设立东南亚首个汽车动力电池工厂，接入5家充电运营商，覆盖超过90%的公共充电网络，并在生产、销售等环节实现本地化。

在中国车企与本地企业的共同努力下，这两年东盟国家电动汽车销量年均增长率超过150%。马来西亚2023年电动汽车销量同比增长280%，印尼今年前8个月电动汽车销量同比翻番。泰国开泰研究中心预测，2024年泰国纯电动汽车销量将达到8.5万至10万辆。查拉塔猜告诉记者，东盟有望成为全球最具活力的电动汽车市场，为中国和当地车企带来更多发展机遇。

（本报曼谷12月5日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)