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第二十届“北京—东京论坛”在东京举行

2024年12月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社东京12月5日电 （记者李子越、陈泽安）由中国国务院新闻办公室、日本外务省支持，中国外文局和日本言论NPO共同主办的第二十届“北京—东京论坛”4日至5日在东京举行。

　　本届论坛以“中日携手推动重塑多边框架下的国际和平秩序”为主题，邀请来自中日两国各界的400余位嘉宾就推动多边合作、维护和平稳定、增进政治互信、深化经贸合作、促进人文交流等议题深入探讨。

　　中国国务院新闻办公室负责人表示，期待双方认真落实两国领导人重要共识，加强各层级交往互动，增强互信、深化合作，推动中日关系行稳致远。

　　中日两国主办方在闭幕当天共同发表《东京共识》指出，两国应以携手合作发展为目标，形成互信机制，增进沟通以管控地区危机；同时，基于当前舆论环境的新变化新特点，两国应扩大对话渠道，促进民众之间的广泛交流。

　　5日晚举行的闭幕招待会上，日本首相石破茂发表书面祝辞。他表示，日中两国在亚洲乃至世界肩负着重要责任，直接对话是解决问题、扩大合作的起点。“北京—东京论坛”已持续举办20年，在增进两国相互理解上长期发挥着宝贵而重要的作用，期待论坛继续助力日中关系发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月06日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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