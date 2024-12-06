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2024世界公众科学素质促进大会在京开幕

2024年12月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月5日电 （记者黄发红、喻思南）由中国科协主办的2024世界公众科学素质促进大会5日在北京开幕，来自23个国家和10个国际组织的400余位嘉宾共话公众科学素质提升赋能全球可持续发展。

　　据介绍，大会为期2天，设置主旨报告、专题论坛、“科普大咖谈”特别专题活动等多个单元。大会期间，与会嘉宾聚焦前沿科普服务科技创新、多元主体协同促进公众科学素质提升、新技术应用赋能科学素质建设等当前全球科学素质建设和科普工作的热点话题，深入开展研讨交流。

　　联合国科学和技术促进发展委员会副主席安娜·克里斯蒂娜·阿莫罗索·达斯内维斯在大会开幕致辞中说，要进一步提升科学素质，激发下一代科学家和创新者的创造力。

　　中国科协主席万钢表示，希望与会各方利用好世界公众科学素质促进大会这一平台，在破解全球发展难题中加强互鉴，以更广泛的科技文化交流、更务实的项目合作，夯实公众科学素质的基础。同时，坚持行动导向，强化多元协同，打破知识和技术的壁垒，推进科技成果为各国人民所用。

　　中国科协于2018年发起并主办世界公众科学素质促进大会，自2019年起牵头筹建世界公众科学素质组织，目前筹备委员会成员组织和观察员组织已达45家，本届大会将进一步推动扩大组织规模。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月06日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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