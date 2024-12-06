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“海南自贸港将为中国高质量发展贡献力量”

本报记者 李欣怡 白晓川
2024年12月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月4日，以“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港 新时代 新使命 新机遇”为主题的外交部海南自贸港全球推介活动在外交部蓝厅举行。160多个国家的驻华使节及官员、国际组织驻华代表、中央部委和地方代表、企业和国际商协会代表等500余人出席活动。来宾们参观了海南自贸港综合展览，深入了解海南自贸港建设进程，共话自贸港发展机遇。

　　建设海南自贸港是习近平主席亲自谋划、亲自推动的新时代改革开放重大战略举措。6年来，在中共中央领导下，海南背靠超大规模国内市场，对接国际高标准经贸规则，自贸港建设成型起势，吸引越来越多的企业前往投资兴业，呈现出开放奋进的崭新气象。

　　“6年来，海南自贸港建设取得的显著成果有目共睹，展现了中国对持续扩大开放、创新和可持续发展的承诺。”阿联酋驻华大使哈马迪表示，今年4月，阿布扎比哈里发港至海南洋浦港直达航线正式开通，有力拓展了阿布扎比港的物流运输网，加强了阿中两国在港口建设、贸易往来、绿色能源等领域的合作。

　　喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳认为，海南自贸港建设成果集中体现了中国式现代化的发展成就，推动塑造更加良好的营商环境。喀麦隆投资者希望依托相关政策，通过海南自贸港联通更加广阔的全球市场。

　　“海南自贸港为南非等非洲国家以及其他发展中国家带来了机遇。”南非驻华大使谢胜文表示，海南自贸港的优惠政策让广大发展中国家享受到关税减免，帮助这些国家提升对华出口贸易，增加商品附加值。

　　古巴驻华大使白诗德表示，中国是拉美和加勒比地区国家的重要贸易伙伴，也是近年来该地区出口增长最快的市场。海南加快旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业等主导产业发展，契合古巴等拉美国家的发展需求，希望通过海南自贸港建设进一步推动拉美国家同中方合作。

　　海南自贸港计划在2025年年底前启动全岛封关运作。封关运作前，在海南自贸港注册的企业进口自用生产设备、营运用交通工具和生产原辅料均可享受“零关税”政策。新加坡驻华大使陈海泉认为，全岛封关运作将成为海南自贸港发展的重要里程碑，将进一步增强海南对外商投资的吸引力。新加坡积极参与海南自贸港建设，依托免税政策，新加坡多家零售企业已成功入驻海南的免税店，为新中贸易合作增添动力。

　　以贸易投资自由化便利化为重点，海南自贸港积极推动跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。“海南自贸港是世界其他国家联通中国市场的又一重要门户，也是中国推动高质量共建‘一带一路’的有力举措。”泰国驻华大使韩灿才表示，海南在旅游业、服务业、清洁能源和高新技术产业等领域和泰国有广阔合作空间。“相信海南自贸港将为中国高质量发展贡献力量，也为泰国和亚洲地区发展带来更多机遇。”

　　《 人民日报 》（ 2024年12月06日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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