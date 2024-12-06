年味十足的旋律响彻评审会场，春联、舞龙、中国结等春节文化元素轮流在大屏播放……12月4日，中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”在联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十九届常会上通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。春节申遗成功，彰显中国传统文化及其蕴含的中华文明理念的世界感召力进一步增强。

“除夕和春节，是中华民族传统节日，是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子。”习近平总书记曾这样讲述春节在中华文化中的重要意义。春节寄托着中华民族独特的精神情感基因，是内涵最为深厚、内容最为丰富、参与人数最多、影响最为广泛的中国传统节日。春节维系和强化着个人、家庭和国家的情感纽带，传承着和平、和睦、和谐等中华文明理念，也承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等全人类的共同价值，对中华文明的绵延赓续发挥了重要作用。

世界文化和自然遗产是人类文明发展和自然演进的重要成果，也是促进不同文明交流互鉴的重要载体。春节蕴含着中华民族和中华文明和平、和睦、和谐的价值追求，既是中国的也是世界的。2023年，中国文化和旅游部着手推动春节申遗；同年8月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成为中国2024年度申报联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的唯一项目，囊括了楹联习俗、年画、闻喜花馍、庙会等全国各地的春节文化习俗。春节申遗成功，体现了中国对于加强文化和自然遗产保护传承利用工作的重视，对于建设物质文明和精神文明相协调的中国式现代化具有积极意义，为世界文明百花园增添了绚丽的色彩。联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会主席南希·奥韦拉尔祝贺春节申遗成功，认为“中国在保护文化遗产方面为许多国家树立了榜样”。

春节申遗成功，是中国践行全球文明倡议、促进不同文明交流互鉴的务实行动，将有力推动不同文明和谐共处、促进各国人民相知相亲。联合国大会通过决议将春节（农历新年）列为联合国假日，近20个国家将春节作为法定节假日，全球约1/5的人口以不同形式庆祝春节，“欢乐春节”“四海同春”等春节民俗活动走进近200个国家和地区，联合国秘书长多次发表春节贺辞、许多国家的政要出席春节庆祝活动……春节已成为世界普遍接受、认同和欣赏的中华文化符号，全球共庆春节，分享欢乐喜庆的节日气氛，感受中国的多彩文化和开放胸怀。春节列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，将使更多国家的民众了解春节及其蕴含的价值理念，搭建起不同文明交流互鉴的桥梁。

文化遗产是全人类共同的宝贵财富。中国将以春节申遗成功为新起点，保护好、传承好春节蕴含的文化价值与精神内涵，让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 03 版）

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