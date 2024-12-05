新华社首尔12月5日电（记者陆爱华 姬新龙）韩国最大在野党共同民主党5日表示，国会针对总统尹锡悦弹劾动议案的表决拟于7日19时（北京时间18时）左右进行。当天，韩国国会通过弹劾监查院院长崔载海和3名检察官的议案。

共同民主党表示，对任命独立检察官调查总统夫人金建希操纵股价案真相的 “金建希独检法”的表决也将同时进行。据韩国媒体报道，共同民主党决定同时对两个动议案进行表决，意在为说服执政党议员投赞成票争取时间。

韩国媒体5日援引韩国警方消息报道，警方已就尹锡悦涉嫌“内乱罪”启动调查，国家调查本部安保调查团负责着手调查。

韩国在野党祖国革新党、韩国全国民主劳动组合总联盟以及市民社会活动家4日以涉嫌“内乱罪”等，向国家调查本部告发尹锡悦、前国防部长官金龙显、行政安全部长官李祥敏等人。

5日凌晨，韩国在野党向国会全体会议报告弹劾总统尹锡悦动议案。根据韩国《国会法》，国会需要在报告后的24小时至72小时内对动议案进行表决。按照相关程序，弹劾案要在国会通过，需要获得至少三分之二议员支持，即200张赞成票。目前，支持通过弹劾案的在野党和无党派议员共192席，还需至少8名执政党议员赞成。

韩国执政党国民力量党已明确表示反对弹劾总统。该党党首韩东勋5日表示，为防止国家因总统被弹劾陷入乱局，将努力阻止弹劾案通过，但作为党首再次要求尹锡悦退党。

与弹劾尹锡悦动议案不同的是，通过“金建希独检法”仅需国会过半数在籍议员出席且三分之二以上出席议员投赞成票。即使国民力量党为抵制弹劾案缺席表决，在野党议席也足以通过“金建希独检法”。

韩国国会5日在全体会议上表决通过弹劾监查院院长崔载海和首尔中央地方检察厅检察长李昌洙等3名检察官的议案。韩国媒体报道称，监查院院长弹劾案在国会通过，在韩国宪政史上尚属首次。

尹锡悦3日晚发布紧急戒严令，又于4日凌晨宣布解除戒严令。戒严风波引发韩国社会声讨。韩国总统府高层幕僚4日上午集体提出辞职，韩国多个在野党4日下午向国会发起针对总统尹锡悦的弹劾动议案。韩国各地举行游行集会，要求“尹锡悦下台”。

多家韩国媒体援引韩国国防部相关人士的话报道，实施紧急戒严令是时任国防部长官金龙显3日向尹锡悦建议的。4日戒严解除后，金龙显引咎辞职。韩国检方5日已向金龙显发布禁止出境令。

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