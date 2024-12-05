新华社东京12月5日电（记者李子越 陈泽安）由中国国务院新闻办公室、日本外务省支持，中国外文局和日本言论NPO共同主办的第二十届“北京-东京论坛”4日至5日在东京举行。

本届论坛以“中日携手推动重塑多边框架下的国际和平秩序”为主题，邀请来自中日两国各界的400余位嘉宾就推动多边合作、维护和平稳定、增进政治互信、深化经贸合作、促进人文交流等议题深入探讨。

中国国务院新闻办公室负责人表示，中日两国领导人前不久举行会晤，强调共同努力全面推进中日战略互惠关系，致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，为双边关系发展提供了重要政治引领。期待双方认真落实两国领导人重要共识，加强各层级交往互动，增强互信、深化合作，推动中日关系行稳致远。

日本外务大臣岩屋毅在开幕式致辞中表示，“东京-北京论坛”长期以来为日中两国众多有识之士提供了共聚一堂、集思广益的平台，日本政府对此感到备受鼓舞。日中关系的基础在于国民交流和相互理解，论坛今年的主题非常契合时机，两国作为对国际社会负有重大责任的国家，有必要深入探讨这些问题。

日本前首相福田康夫在书面演讲中表示，在全球大势推动日中走向合作的背景下，当前两国关系开始逐渐显现出一些积极动向。日中两国应把握好这一契机，将其转化为更大的突破。

在系列分论坛中，许多日方嘉宾提及中国近期对日免签政策，称此有助于两国关系重新强有力地迈进。多位中日嘉宾表示，两国之间在绿色技术、数字化转型、维护地区与世界和平等方面面临许多共同课题，应持续加强交流，增进两国的相互理解与合作。

中日两国主办方在闭幕当天共同发表《东京共识》指出，两国应以携手合作发展为目标，形成互信机制，增进沟通以管控地区危机；同时，基于当前舆论环境的新变化新特点，两国应扩大对话渠道，促进民众之间的广泛交流。

5日晚举行的闭幕招待会上，日本首相石破茂发表书面祝辞。他表示，日中两国在亚洲乃至世界肩负着重要责任，直接对话是解决问题、扩大合作的起点。“北京-东京论坛”已持续举办二十年，在增进两国相互理解上长期发挥着宝贵而重要的作用，期待论坛继续助力日中关系发展。

“北京-东京论坛”创办于2005年，每年举行一次，在北京与东京轮流召开。

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