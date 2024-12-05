新华社巴黎12月4日电 热点问答｜法国巴尼耶政府为何遭弹劾

新华社记者乔本孝

法国国民议会4日晚投票表决通过一项对政府的不信任动议。依照法国宪法，总理巴尼耶将代表政府向总统递交辞呈。

这是1962年以来法国政府首次被议会推翻。巴尼耶政府为何遭弹劾？接下来将发生什么？对法国政坛有何影响？

为何遭弹劾

今年9月，巴尼耶被法国总统马克龙任命为总理。马克龙寄望巴尼耶能够破解国内政治僵局并解决飙升的财政赤字，但巴尼耶所属共和党在国民议会只有47席，他一直面临不信任投票的风险。

本月2日，巴尼耶利用一项“罕见”的宪法机制，未经国民议会投票表决通过一项社会保障法案。该法案是巴尼耶政府10月所提2025财政年度预算草案的一部分，遭到极右翼国民联盟和左翼政党联盟“新人民阵线”强烈反对，两个联盟均宣布提交针对巴尼耶政府的不信任动议。

4日下午，法国国民议会就两项弹劾案进行审议。由左翼阵营185名议员提交的不信任动议在表决中得到331票支持，超过通过不信任动议所需的至少288票。另一项不信任动议由极右翼阵营140名议员提交，不再进行投票表决。

上述表决结果意味着巴尼耶政府将成为法兰西第五共和国任期最短的政府。

后续将如何

法国媒体引用消息人士的话报道说，巴尼耶计划于5日上午向马克龙递交辞呈，马克龙则计划当天晚间发表全国讲话。

部分反对派人士批评马克龙导致当前的政治困境，并要求他辞职。马克龙3日出访沙特阿拉伯期间对媒体表示他不会辞职。

“法国人民两次把我选为总统，对此我感到非常自豪。我将竭尽全力兑现这份信任，直到最后一刻。”马克龙说。

另据法国BFMTV新闻资讯台引用消息人士的话报道说，马克龙计划尽快任命新总理。应马克龙邀请，美国当选总统特朗普将出席7日举行的巴黎圣母院重新开放仪式。马克龙不愿在内阁缺失情况下与特朗普会面，这关系到法国的声誉。

对政坛影响

今年6月和7月，法国提前举行国民议会选举。新一届议会中，马克龙倚靠的中间派失去多数地位，与左翼、极右翼形成三大阵营。

法国宪法规定，议会因解散而提前选举后一年之内，总统不得再次解散议会。法国分析人士预计，法国议会格局到明年夏天之前都不会发生根本改变。

按照惯例，巴尼耶内阁辞职后，在新总理任命之前将继续负责日常政务和应急管理。

有专家认为，近年来，法国两大传统政党社会党与共和党轮流执政的两极格局逐步瓦解，取而代之的是左翼、中间派和极右翼“三足鼎立”的新格局，法国政党政治呈现日益碎片化和极化的发展态势。

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