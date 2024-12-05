人民网北京12月5日电 （殷韬、康斯坦丁）“我非常感谢深圳，我在这里宾至如归。”在深圳工作的希腊商人雅尼斯表达了对深圳的感激之情。他认为，深圳发展迅速，给外国投资者创造了很大的便利条件。

希腊商人雅尼斯·N.·弗拉霍布罗斯接受人民网记者的采访。人民网 殷韬摄

近日，人民网“中外记者看深圳”调研团来到深圳市开展采访调研活动。采访团在这里遇见了这位在中国生活了十余年的希腊商人雅尼斯·N.·弗拉霍布罗斯。

雅尼斯在中国的深圳和义乌分别创立了两家公司，其业务范围主要是向海外公司零售和批发中国的产品，客户范围广泛。他的公司不仅是希腊驻华大使馆商务处的官方合作伙伴，也是希腊塞萨洛尼基国际会展中心（HELEXPO）在中国的官方代表，连续四年代表HELEXPO在深圳参加中国（深圳）国际高新技术成果展览会（CHTF）。

2006年，雅尼斯初次来到深圳，当时他正在香港和广州参加一个展览。他说，来中国之前，自己所接触的世界只有欧洲。刚踏上深圳的土地时，发现街道上人来人往，车辆川流不息，高楼大厦也是鳞次栉比……“以前仅仅是想象中国是什么样子，但是来到中国后发现，这里的一切并非自己想象的那样，中国的发展给我留下了深刻印象。”

雅尼斯对深圳的变化难掩惊讶。“这座城市每天都以几何级倍数的速度在变化。不仅是城市面积的扩大，也不仅是人口数量的增加，深圳的一切都在变化，变化速度超越了不少发达国家的城市。”在深圳华强北附近办公的雅尼斯亲眼见证了这里的崛起，他对深圳的科技发展也颇有感触。他说道，现在深圳的科技产品不再是过去简单的复制，而是转向了创新和研发，这些巨大的变化都离不开科技的进步。

谈到在深圳的生活，雅尼斯认为，深圳的城市规划非常合理和完整，对像他这样的外国人士有很大的帮助。此外，深圳气候宜人、环境舒适、交通便捷、服务周到，雅尼斯对这座充满活力且多元化的城市赞不绝口。

作为一个在华经商的外国人，虽然雅尼斯远离家乡，但他在中国感受到了温暖。“中国是一个非常好客的国家，这里开放而包容。而且希中两国都拥有悠久的历史和灿烂的文化。”他认为，随着人工智能技术的运用，深圳将会迎来新的变化，为外国投资者提供更多的机会。

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