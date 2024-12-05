人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

生活在中国 | 希腊商人雅尼斯：深圳给外国投资者提供了很大便利

2024年12月05日14:09 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京12月5日电 （殷韬、康斯坦丁）“我非常感谢深圳，我在这里宾至如归。”在深圳工作的希腊商人雅尼斯表达了对深圳的感激之情。他认为，深圳发展迅速，给外国投资者创造了很大的便利条件。

希腊商人雅尼斯·N.·弗拉霍布罗斯接受人民网记者的采访。（人民网 殷韬摄）

希腊商人雅尼斯·N.·弗拉霍布罗斯接受人民网记者的采访。人民网 殷韬摄

近日，人民网“中外记者看深圳”调研团来到深圳市开展采访调研活动。采访团在这里遇见了这位在中国生活了十余年的希腊商人雅尼斯·N.·弗拉霍布罗斯。

雅尼斯在中国的深圳和义乌分别创立了两家公司，其业务范围主要是向海外公司零售和批发中国的产品，客户范围广泛。他的公司不仅是希腊驻华大使馆商务处的官方合作伙伴，也是希腊塞萨洛尼基国际会展中心（HELEXPO）在中国的官方代表，连续四年代表HELEXPO在深圳参加中国（深圳）国际高新技术成果展览会（CHTF）。

2006年，雅尼斯初次来到深圳，当时他正在香港和广州参加一个展览。他说，来中国之前，自己所接触的世界只有欧洲。刚踏上深圳的土地时，发现街道上人来人往，车辆川流不息，高楼大厦也是鳞次栉比……“以前仅仅是想象中国是什么样子，但是来到中国后发现，这里的一切并非自己想象的那样，中国的发展给我留下了深刻印象。”

雅尼斯对深圳的变化难掩惊讶。“这座城市每天都以几何级倍数的速度在变化。不仅是城市面积的扩大，也不仅是人口数量的增加，深圳的一切都在变化，变化速度超越了不少发达国家的城市。”在深圳华强北附近办公的雅尼斯亲眼见证了这里的崛起，他对深圳的科技发展也颇有感触。他说道，现在深圳的科技产品不再是过去简单的复制，而是转向了创新和研发，这些巨大的变化都离不开科技的进步。

谈到在深圳的生活，雅尼斯认为，深圳的城市规划非常合理和完整，对像他这样的外国人士有很大的帮助。此外，深圳气候宜人、环境舒适、交通便捷、服务周到，雅尼斯对这座充满活力且多元化的城市赞不绝口。

作为一个在华经商的外国人，虽然雅尼斯远离家乡，但他在中国感受到了温暖。“中国是一个非常好客的国家，这里开放而包容。而且希中两国都拥有悠久的历史和灿烂的文化。”他认为，随着人工智能技术的运用，深圳将会迎来新的变化，为外国投资者提供更多的机会。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部