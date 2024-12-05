人民网东京12月5日电 （许可）12月4日，由中国国务院新闻办公室、日本外务省支持，中国外文局和日本言论NPO共同主办的第20届“北京—东京论坛”在东京开幕。

开幕式现场。主办方供图

本届论坛以“中日携手推动重塑多边框架下的国际和平秩序”为主题，邀请来自中日两国政界、经济界、企业界、学术界、传媒界等领域的400余位各界代表，就推动多边合作、维护和平稳定、增进政治互信、深化经贸合作、推进数字治理、促进人文交流、加强青年交往等重要议题展开讨论，深入交流，凝聚共识。

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅发表视频致辞。主办方供图

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在开幕式上发表视频致辞。王毅高度肯定了“北京—东京论坛”20年来为推动中日关系发展发挥的积极作用，并强调，中日两千多年的交往史，邦交正常化以来五十多年的关系史都反复证明，保持正确发展方向的中日关系，不仅对两国和两国人民，也对地区和世界的和平发展具有重要积极意义。中日双方应以两国领导人达成的重要共识为指引，把握好两国关系的正确定位、维护好两国关系的政治基础、推进好互利共赢的开放战略、维护好地区和国际的和平稳定，守初心、循正道、聚共识、重行动，共同推动两国关系行稳致远。希望“北京—东京论坛”一如既往坦诚交流、凝聚共识，为构建契合新时代要求的中日关系作出新的贡献。

中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任莫高义发表主旨演讲。主办方供图

中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任莫高义在主旨演讲中表示，中日两国领导人前不久举行会晤，强调共同努力全面推进中日战略互惠关系，致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，为双边关系发展提供了重要政治引领。实现现代化，让人民过上更加美好的生活，是世界各国的共同追求。改革创新是中国式现代化的强大动力，开放合作是中国式现代化的鲜明标识，和平发展是中国式现代化的不懈追求，绿色低碳是中国式现代化的鲜亮底色。中国有句古话“远亲不如近邻”，中日是一衣带水的邻邦。中国式现代化不仅关系到中国的发展，也是日本的机遇，也关系到世界的和平与未来。期待双方认真落实两国领导人重要共识，加强各层级交往互动，巩固互信、深化合作，推动中日关系行稳致远。

日本外相岩屋毅致辞。主办方供图

日本外相岩屋毅在致辞中表示，“北京—东京论坛”长期以来为日中两国众多有识之士提供了共聚一堂、集思广益的重要平台，日本政府对此感到备受鼓舞。回顾过去20年，两国作为邻邦不可避免地面临各种问题，也经历过艰难时期，但双方有识之士坚持不懈地推进两国关系向前发展。日中关系的基础在于国民交流和相互理解，论坛今年的主题非常契合时机，两国作为对国际社会负有重大责任的国家，有必要深入探讨这些问题。希望两国具有影响力的有识之士通过论坛坦诚交换意见，取得丰硕成果。

日本原驻华大使宫本雄二代读了日本原首相福田康夫的主旨演讲。福田康夫指出，日中两国应致力于构建积极为国际社会和平发展做贡献的两国关系，这是两国联合声明基本精神所在，也是日中战略互惠关系题中应有之义。在全球大势推动日中走向合作的背景下，两国关系逐渐出现一些积极动向，希望两国切实把握好这一契机，实现更大突破。

中国外文局局长杜占元代表中方主办方发言。主办方供图

中国外文局局长杜占元代表论坛中方主办方在发言中表示，今年是“北京—东京论坛”的弱冠之年，论坛20年的成功实践表明，只要双方坚持民间交流、坦诚对话，坚持增进互信、凝聚共识，坚持世代友好、互利合作，中日关系就一定能走上健康稳定发展的轨道，迎来更加美好的未来。面向新十年，希望论坛与时俱进稳步拓展议题设置，提升战略高度；开拓创新激发多元力量，提升合作深度；面向未来扩大青年参与，提升交往广度。

大和综研名誉理事武藤敏郎代表日方主办方发言。主办方供图

大和综研名誉理事武藤敏郎代表论坛日方主办方在发言中表示，论坛20年来取得的丰硕成果基于双方的相互信任，“求大同，存小异”是“北京—东京论坛”成立以来一直坚守的精神，面向新十年，论坛应牢牢把握这一精神，在过去20年建立起的信赖关系基础上，开展更高质量、更富成效的对话，为推动日中关系健康稳定发展、促进世界和平安宁作出更大贡献。

中日嘉宾共同见证论坛新十年签约。主办方供图

开幕式后，论坛主办方中国外文局和日本言论NPO举行了论坛新十年（2025—2034）合作框架协议签约仪式。双方高度评价论坛过去20年为增进互信、凝聚共识、推动中日关系健康稳定发展所作的努力与贡献，宣告将继续共同推动论坛在未来十年取得新的更大成效，为中日友好合作续写新的华章，为地区与世界和平繁荣发展贡献新的力量。

开幕式前中日主要与会嘉宾合影。主办方供图

本届论坛为期两天，举行了双边政治与外交、经贸、安全、媒体、数字经济、和平秩序、多边合作等七个平行分论坛和一场青年对话活动。

双边政治与外交分论坛现场。人民网 许可摄

和平秩序分论坛现场。人民网 许可摄

“北京—东京论坛”创办于2005年，每年举行一次，在北京与东京轮流召开，今年已是连续第20次举办。论坛目前已成为中日间规模较大、层次较高、持续时间较长的综合性民间交流平台，在促进中日关系健康稳定发展、增进两国民众相互理解与信任等方面发挥着重要作用。

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