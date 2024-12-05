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中东战地手记｜当内战重燃的噩梦再次逼近叙利亚

2024年12月05日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革12月5日电　中东战地手记｜当内战重燃的噩梦再次逼近叙利亚

　　新华社记者冀泽

　　连日来，叙利亚政府军与反对派武装和极端组织在叙西北部等地区交火。11月30日，叙军方称反对派武装已进入叙北部最大城市阿勒颇，双方当晚在叙中部哈马省交火，冲突范围迅速扩大。几天之内，叙利亚紧张局势迅速升温，令世界关注。

　　在叙首都大马士革，记者和几位当地同行一起讨论当前局势，“没人知道到底发生了什么，这次形势变化太快!”反对派武装从11月27日发动袭击到进入阿勒颇乃至南下到哈马省北部只用了短短数日。位于哈马省中部的哈马市到大马士革仅有约3小时车程，这让大家觉得危机近在咫尺。

　　回驻地的路上，街道一片漆黑，只有几家商铺靠着自家发电机勉强维持些光亮。街道似乎也比往常冷清，路过的行人神色匆匆，手机亮着光。

　　随着本轮巴以冲突升级、黎以冲突爆发，空袭越发频繁，离记者在大马士革的驻地也越来越近。4月1日，伊朗驻叙利亚使馆馆舍遭导弹袭击，多层高楼瞬间被夷平，记者第一时间冲到现场报道时，刺鼻的硝烟令人窒息。11月27日，黎以停火协议生效前几小时，叙黎边境口岸又遭空袭。也在那一天，叙利亚反对派武装发动了本轮袭击。

　　这一年，心酸没有终点。

　　不管去叙利亚的哪里，记者在沿途总能看到一个接一个废墟等待重建，遇见一个又一个破碎的家庭在苦难中挣扎。

　　在北部阿勒颇，两岁的小女孩在零下的气温里光着小脚丫，家里没有任何燃料取暖，一家五口人几天的口粮是援助机构提供的两桶米饭；在东部沙漠，“松露猎人”不惜冒着触雷和被极端组织“伊斯兰国”武装分子杀害的风险讨生计；在西部叙黎边境，大量此前逃往黎巴嫩的叙利亚难民为躲避黎巴嫩战火再度颠沛流离；在中部霍姆斯市，回归的难民只能住进内战留下的残破房屋里。

　　这个国家本来不该是现在这样。“人间如有天堂，大马士革必在其间。”来叙利亚前，我曾经听到在叙内战前到访的同事讲述这个国家的美好：经济繁荣，物价低廉，物产丰富，美食可口，人民淳朴友善，人文底蕴丰富。

　　2011年叙利亚内战爆发，自此13年的动荡让这个国家陷入严重的人道主义危机，超九成叙利亚人生活在贫苦之中。在大马士革，1公斤羊肉价格超过20万叙镑（约合110元人民币），而当地一名普通公务员的月收入只能买差不多2.5公斤羊肉；一些居民区一天的供电只有2小时……

　　分析人士说，这场危机的原因很复杂，有叙利亚国内矛盾的累积，也有地区恐怖组织的黑手，还有宗派势力的博弈，更有世界大国和地区大国的角力。

　　13年来，在战争、制裁、恐袭、地震、冲突的轮番冲击下，叙利亚已千疮百孔，民众苦不堪言。而突然爆发的大规模冲突让这个国家再受重创。

　　如今，呼吁停火、妥善解决叙利亚问题的呼声再度响起。记者也始终记得刚来叙利亚工作那晚同事的回答：“别着急，多走几步，前方会有光。”

(责编：贾文婷、崔译戈)

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