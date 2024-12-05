新华社柏林12月4日电 题：德企“打折出售” 外资竞相收购——管窥德国经济转型之困

新华社记者李函林

德国联邦政府近期将该国2024年经济增长预期从0.3%下调至-0.2%。在经济陷入衰退、增长前景黯淡的背景下，不少德国企业因财务状况不佳面临被外资收购的局面。

业内人士指出，德国在创新转型和结构调整上相对滞后，正令其产业和经济模式面临严峻挑战。同时，德国在多个领域仍具备领先技术，其核心产业和传统“隐形冠军”逐渐成为全球资本的关注点。

经济疲软加剧 外资并购加速

“在德国经济衰退背景下，外国公司正加速收购德国企业。”德国《柏林报》报道称，德国公司正逐步向海外“迁移”，寻求更广阔的增长空间。不少企业为寻找强大的合作伙伴，转向海外融资，甚至出售核心资产。

今年以来，外国资本收购德国公司的案例频现。9月，丹麦货运巨头得斯威公司与德国铁路公司达成协议，将以约140亿欧元收购德铁旗下的德铁信可公司；10月初，美国得克萨斯太平洋集团资本公司宣布，将与新加坡政府投资公司携手以67亿欧元收购德国特歇姆有限公司。

伦敦证券交易所集团数据显示，今年前9个月，外国投资者参与了价值1110亿美元的德国并购交易，比去年同期增长39%。

尽管德国在传统制造业、精密工程等领域依然具备显著优势，但在新兴技术、数字化转型和电动汽车等关键领域的发展相对缓慢。部分企业在全球市场上逐渐失去竞争力，需寻求外部资本支持来推动业务转型与创新。与此同时，一些外国投资者看中德国企业的技术积淀和转型需求，展开收购。

业内专家指出，德国经济的持续低迷和转型压力正重塑企业格局。日益增多的外资收购表明，在应对内部结构性问题和外部竞争压力时，德企正积极寻求外部支持。同时，不少德企依然是技术领导者、对外国投资者仍具吸引力，因而成为国际资本竞相收购的对象。

企业转型乏力 结构性问题成桎梏

当前，德国企业出售潮如同股市抛售，市场情绪已成为推动因素，但根本问题仍在于德国经济本身面临的严峻挑战。德国联邦政府秋季经济预测报告预计，2024年德国经济将萎缩0.2%。这意味着德国经济将连续第二年陷入衰退。

经济的结构性问题已成为发展桎梏。德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克表示，技术人才短缺、基础设施投资不足、官僚主义严重等结构性问题严重制约德国长期经济增长前景。

德国工商总会最近调查显示，德企对未来几个月的整体经济前景持悲观态度，三分之一的企业计划减少在德投资。

德国工商总会总经理马丁·万斯莱本表示：“德国经济陷入困境，正逐渐在欧洲及国际舞台上丧失竞争力……去工业化的迹象日益明显。”

同济大学德国研究中心主任郑春荣表示，德国制造业在传统领域收益尚佳，企业因此更倾向于维持现状，缺乏转型动力。这一保守态度令德国在电动汽车和数字化等新兴领域的发展相对滞后，部分企业不得不依靠与海外伙伴的合作获得新技术支持。

业内专家认为，未来德国经济走向将取决于能否在保持传统产业优势的同时，通过与国际资本的合作提升创新能力，为企业长远发展注入新动能。

深化中德合作 携手应对挑战

在德国经济低迷的背景下，中国市场成为德企业务增长重要引擎。德国央行统计数据显示，2024年上半年，德国对华投资创历史新高，达73亿欧元。

今年以来，众多跨国德企纷纷加码在华投资：大众汽车集团在合肥设立德国总部以外最大研发中心；宝马集团增资200亿元人民币，用于沈阳工厂的规模升级和技术创新；拜尔集团宣布投资6亿元人民币在江苏启东建设全新的供应中心……

此外，持续优化的中国营商环境吸引更多德企“安家中国”。中国德国商会发布的《2023/24年度商业信心调查报告》显示，超过半数的受访德企计划未来两年内增加对华投资，91%的受访德企表示将继续扎根中国市场。

“中国市场前景广阔，为德国企业提供了持续增长的机会，有助于其在全球市场中进一步巩固竞争力。”德国中小企业隐形冠军学会主席瓦尔特·多林说。

“在经济低迷的背景下，德企加大对华投资，无疑是其寻求新增长点的重要策略。”德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼（中文名：博喜文）说，这些企业不仅能通过与中国合作获取新技术与市场机遇，还能借助中国的快速发展增强自身的全球竞争力。

“面对挑战，德企需进一步优化战略，积极布局中国市场，以应对全球经济的不确定性。未来，深化对华投资不仅是应对当前困境的必要举措，更是实现长期成功与创新的关键所在。”博尔希曼说。

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