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美联储“褐皮书”显示美国就业增长缓慢

2024年12月05日13:24 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月4日电（记者许缘）美国联邦储备委员会4日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动增长较慢，各地区增长情况不一，就业增长缓慢。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行（即12个辖区）的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，近期大多数辖区经济活动略有上升，但有两个辖区经济活动持平或下降。消费支出总体稳定，消费者对价格的敏感度进一步增强。抵押贷款需求总体较低，商业地产贷款低迷。

　　就业方面，各辖区就业水平持平或仅略有上升，几乎没有企业增加员工人数。多数辖区对招聘活动回升持谨慎乐观态度。

　　物价方面，各辖区物价温和增长。企业预计，未来物价增速有望保持在目前水平。但也有几个辖区的企业指出，美国候任总统特朗普上台后可能对海外商品加征关税将对通胀构成重大上行风险。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。下一次美联储货币政策会议将于12月17日至18日举行。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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