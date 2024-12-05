人民网曼谷12月4日电 （记者杨一、简承渊）12月2日，“增进文明交流交融 谱写中泰一家亲新篇章”文明大讲堂活动在泰国曼谷举行。活动由中国国际交流协会、中国驻泰国大使馆和泰中文化经济协会共同主办，曼谷中国文化中心承办。第十三届全国人大常务委员会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩，中国驻泰国大使韩志强，泰国文化经济协会会长颇钦等出席，中泰各界代表百余人参加活动。

“增进文明交流交融 谱写中泰一家亲新篇章”文明大讲堂活动在曼谷举行。人民网记者 杨一摄

吉炳轩在致辞中表示，中泰关系源远流长，数千年的友好交往史推动中泰两国在互通有无中实现了繁荣兴盛的文明进步。明年是中泰建交50周年，两国关系将迎来新的历史起点。中国国际交流协会要与泰国各界友好人士一道，积极弘扬同舟共济精神，共同践行全人类共同价值，共同落实三大全球倡议，奋力谱写中泰命运共同体的新篇章。

活动主宾合影。人民网记者 杨一摄

韩志强在致辞中表示，中泰建交以来，两国文化、文明交流密切。今年，两国实施免签政策后，两国游客“双向奔赴”，预计全年中国赴泰游客将超700万人，泰国赴华游客有望达到90万人。“中泰齐心，命运与共”是两国政府确定的庆祝建交50周年的标语口号，让我们共同努力，谱写“中泰一家亲”的新时代、新篇章。

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