人民网利雅得12月4日电 （记者任皓宇）在《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）期间，中国馆4日举办主题为“推动生态脆弱区绿富同兴 探索可持续发展目标实现路径”的首场边会活动。来自多个国家的政府官员、专家学者和国际组织代表等齐聚一堂，共商应对土地干旱和荒漠化之计，共话沙产业富民之策，共谋生态文明可持续发展之路。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

宁夏回族自治区人民政府副主席刘军致辞表示，宁夏高度重视生态环境保护工作，在保护好生态环境的基础上科学发展沙产业，努力用沙之利、以沙生金，再反哺治沙。同时，宁夏积极融入和服务“一带一路”建设，与《联合国防治荒漠化公约》秘书处签署合作备忘录，推动国际荒漠化防治知识管理中心在宁夏成立，圆满举办五届荒漠化防治技术与实践国际研修班，接待了72个国家（地区）和国际组织262人到宁夏学习荒漠化防治经验。今后将继续为推进世界荒漠化防治进程、实现全球土地退化“零增长”贡献智慧和力量。

宁夏地处中国西北内陆，东、西、北三面分别被毛乌素沙地、腾格里沙漠、乌兰布和沙漠包围，黄河贯穿全境，是中国西北地区重要的生态安全屏障。据第六次和第五次中国荒漠化和沙化监测结果对比，宁夏荒漠化和沙化土地面积分别减少15.39万公顷和12.14万公顷，实现了荒漠化土地和沙化土地面积双缩减。在科学治沙的同时，宁夏将防沙治沙与产业发展、群众增收紧密结合，在荒漠化地带发展枸杞、葡萄酒、光伏等特色沙产业，实现“绿富同兴”。

世界银行全球环境局局长瓦莱丽·希基表示，世界银行的使命是在一个宜居的星球上消除贫困，“宁夏模式”为这一使命注入了活力。世界银行在宁夏实施的“世界银行贷款宁夏荒漠化防治与生态保护项目”，有效地遏制了荒漠化蔓延的同时还带动了当地就业，为全球荒漠化治理起到了示范作用。

联合国粮食及农业组织林业司司长吴志民表示，联合国粮农组织通过联合国生态系统恢复十年和全球环境基金影响力项目等全球倡议和项目，积极应对干旱地区荒漠化、毁林和气候变化等严峻挑战。粮农组织愿与中国及其他成员国和伙伴密切合作，共同推动荒漠化防治和土地退化方面的国际合作和伙伴关系，造福人类和地球。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

《联合国防治荒漠化公约》秘书处创新处处长约翰斯·卡里卡对中国宁夏在荒漠化治理方面取得的显著成就表示赞赏，并肯定其对全球荒漠化治理的重要贡献。他表示，《联合国防治荒漠化公约》与中国宁夏的合作远超一般的伙伴关系，它体现了创新、知识与合作的深度融合，是共同努力取得成果的生动展示。双方共同建立的国际荒漠化防治知识管理中心，已经成为分享最佳实践、推动研究和加强能力建设的宝贵平台，期望各国能够继续加强合作，共同面对土地退化的挑战。

中国林业科学研究院首席科学家、三北工程院院长卢琦及联合国粮农组织专家佩德罗斯·卡尔沃围绕中国“三北”工程成效及建设经验、粮农组织对修复退化土地的举措等作专题报告。

(责编：王禹蘅、杨牧)