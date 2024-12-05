人民网曼谷12月5日电 （记者简承渊）第41届泰国国际汽车博览会（以下简称“泰国车博会”）于11月29日至12月10日在曼谷举行，场馆占地面积为60000平方米，中国车企参展面积超越国外车企。

第41届泰国国际汽车博览会现场。人民网记者 简承渊摄

首次亮相本届泰国车博会的中国电动汽车品牌有吉利雷达、极氪、均瑶吉祥和零跑等。比亚迪、广汽埃安、长安汽车参展面积排名车展前三。

比亚迪汽车展台。人民网记者 简承渊摄

本届泰国车博会期间，比亚迪Shark 6插电式混合动力皮卡首次在泰国展出，搭载1.5升汽油发动机和双电动马达，纯电模式下可续航100公里，满电满油状态下续航可达840公里，适合各种工况的需求。广汽埃安推出新款Aion V SUV，售价999900泰铢左右，搭载204马力单电机，电池容量75.3千瓦时，续航里程602公里。

广汽埃安新车发布现场。人民网记者 简承渊摄

第41届泰国车博会主办方主席宽猜·巴帕蓬表示，去年展会展出车辆共计53248辆，总成交额超过720亿泰铢。今年，由于泰国汽车行业整体增速放缓，预计预订量将与去年持平或略有增长。

(责编：王禹蘅、杨牧)