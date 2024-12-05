人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国电动汽车亮相第41届泰国国际汽车博览会

2024年12月05日09:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷12月5日电 （记者简承渊）第41届泰国国际汽车博览会（以下简称“泰国车博会”）于11月29日至12月10日在曼谷举行，场馆占地面积为60000平方米，中国车企参展面积超越国外车企。

第41届泰国国际汽车博览会现场。人民网记者 简承渊摄

第41届泰国国际汽车博览会现场。人民网记者 简承渊摄

首次亮相本届泰国车博会的中国电动汽车品牌有吉利雷达、极氪、均瑶吉祥和零跑等。比亚迪、广汽埃安、长安汽车参展面积排名车展前三。

比亚迪汽车展台。人民网记者 简承渊摄

比亚迪汽车展台。人民网记者 简承渊摄

本届泰国车博会期间，比亚迪Shark 6插电式混合动力皮卡首次在泰国展出，搭载1.5升汽油发动机和双电动马达，纯电模式下可续航100公里，满电满油状态下续航可达840公里，适合各种工况的需求。广汽埃安推出新款Aion V SUV，售价999900泰铢左右，搭载204马力单电机，电池容量75.3千瓦时，续航里程602公里。

广汽埃安新车发布现场。人民网记者 简承渊摄

广汽埃安新车发布现场。人民网记者 简承渊摄

第41届泰国车博会主办方主席宽猜·巴帕蓬表示，去年展会展出车辆共计53248辆，总成交额超过720亿泰铢。今年，由于泰国汽车行业整体增速放缓，预计预订量将与去年持平或略有增长。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部