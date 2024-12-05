新华社首尔12月5日电 韩国在野党当地时间5日凌晨就针对总统尹锡悦的弹劾动议案向国会全体会议作报告。韩国执政党国民力量党反对弹劾总统，当天未参加国会全体会议。

根据韩国《国会法》，国会需要在报告后的24小时至72小时内对是否通过动议案进行表决。因此对尹锡悦的这项弹劾动议案最早可在6日凌晨开始投票表决，最快投票当天出结果。

按照相关程序，弹劾案要在国会通过，需在300个议席中获得至少三分之二议员支持，即200张赞成票。

尹锡悦3日晚在首都首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令。6个多小时后，韩国国会4日凌晨1时许召开会议，通过要求解除戒严令的决议案。尹锡悦随后宣布解除戒严令。

韩国总统府首席秘书以上的高层幕僚团队4日上午集体提出辞职。此外，韩国国务委员们集体向国务总理韩德洙表明辞意，但韩德洙尚未接受。韩德洙表示，内阁成员要和所有部门的公职人员一起尽职尽责，毫不动摇地维护国家安全和国民的日常生活。

4日下午，韩国共同民主党等6个在野党以尹锡悦违反宪法和法律为由，对尹锡悦和国防部长官金龙显发起弹劾动议案。金龙显随后表示“对紧急戒严引发的所有事态负责，已向总统表明辞意”。

此次戒严风波引发韩国社会声讨巨浪。4日，首尔市中心举行游行集会，要求“尹锡悦下台”。韩国全国民主劳动组合总联盟、“全国民众行动”等团体在光化门一带举行记者会，谴责尹锡悦“破坏宪法的行为”。集会人群随后向总统府所在地龙山行进。韩国保守派票仓的大邱和庆尚北道地区也出现同样的呼声。

按照流程，弹劾案如果在国会获得通过，将提交给宪法法院审理，审理过程最长6个月。在此期间，总统将被暂停总统职权。有分析人士认为，无论弹劾案是否通过，尹锡悦都将陷入政治危机，韩国政坛面临更多混乱和纷争。

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