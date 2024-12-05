人民网北京12月4日电 （记者刘玲玲）12月3日，由中国人民对外友好协会主办，中国友好和平发展基金会和上海外语教育出版社承办，浙江大学中华译学馆、上海大学外国语学院、上海外国语大学法语系协办的“中法文明交流互鉴”研讨会暨《中法百年文明交流互鉴史》出版项目启动仪式在北京召开。中国人民对外友好协会副会长姜江、法国驻华大使馆文化教育合作参赞艾文鸿、中国编辑学会会长郝振省出席活动并致辞，《中法百年文明交流互鉴史》出版项目主编、部分编者参与研讨交流，来自北京重点高校的法语专业负责人和青年师生与会。

姜江在致辞中指出，中法关系始终走在中国同西方大国的前列，中法文明交流互鉴为两国的交往拓展了新空间。我们愿同中法各界友好人士一道，推动中法人文交流走深走实，为中法全面战略伙伴关系发展贡献更多民间力量。

艾文鸿表示，为庆祝今年中法建交60周年举办的一系列纪念活动，既让我们回顾了中法两国之间悠久和深厚的友谊，也让我们意识到中法友好历史远远超过一甲子。《中法百年文明交流互鉴史》项目的编写出版，正是建立于中法人文交流所结下的累累硕果，必将有助于我们进一步了解两国之间绵延不断的深厚联系。

郝振省表示，《中法百年文明交流互鉴史》出版工程不仅是对中法文化交流历史的回顾梳理和文明互鉴精神的深刻诠释，更是推动中外文明交流互鉴事业的重大事件。

《中法百年文明交流互鉴史》主编、全国政协常委、外事委员会委员户思社教授作题为“走在世界前列的中法文明交流互鉴”的主旨报告，通过诗歌作为纽带回望中法文明交流互鉴的历史。中法两国从新文化运动以来在文化、文学、教育领域的合作交流、互学互鉴始终走在世界前列，坚定双向奔赴。户思社希望以此书的编写出版，为中法文明交流互鉴不断深化，为推动中法全面战略伙伴关系不断前进，为促进世界和平与发展作出贡献。

上海外语教育出版社社长丁毅编审为户思社教授、许钧教授、曹德明教授颁发主编聘书。中外嘉宾共同参与《中法百年文明交流互鉴史》项目启动仪式。圆桌论坛环节由户思社主持，中法嘉宾围绕“文明对谈 友谊长存——中法文明交流互鉴百年历史见证与未来展望”分享见解。

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