新华社卢萨卡12月4日电（记者彭立军）2024中非新能源发展暨国际产教融合研讨会3日在赞比亚首都卢萨卡举行。

此次会议由上海电力大学和赞比亚国家行政学院等共同主办，赞比亚能源部、高校、能源电力企业代表以及全球能源互联网发展合作组织代表等出席会议。活动还吸引了来自肯尼亚、尼日利亚和南非的高校代表线上参会。

上海电力大学校长顾春华表示，此次会议旨在通过学校、企业和相关组织把中国新能源领域人才培养经验和技术研究成果与赞比亚发展结合，帮助赞比亚及其他非洲国家充分利用新能源资源，以支持电力供应并推动绿色生态建设。

全球能源互联网发展合作组织驻会副主席刘泽洪在线上致辞中表示，本次研讨会对落实中非合作论坛北京峰会成果、深化中非合作具有十分重要的意义。

赞比亚国家行政学院院长雅各布·马伦戈表示，能源发展正处于一个关键的十字路口，创新、合作和可持续性在这一过程中至关重要。他指出，赞比亚正面临前所未有的气候变化挑战，迫切需要通过创新和可持续解决方案来应对。

赞比亚超过80%的电力来自水力发电。由于2023至2024年雨季降水不足、水库水位下降影响发电，其全国范围长期实行限电政策。

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